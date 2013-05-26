ولایت مدارترین را انتخاب کنید/ روسای جمهوری پیشین به فرمایشات رهبری عمل نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عرب پور ظهر یکشنبه در جمع خانواده معظم شهدا و جمعی از جانبازان، ایثارگران، آزادگان و معتکفان، در محل مسجد جامع طبس بر انتخاب صحیح و بصیرانه در انتخابات آتی تاکید کرد.

مدیرکل سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی و از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت در هشت سال دفاع مقدس، طی سخنانی در این مراسم، ضمن حساس ارزیابی کردن انتخابات ریاست جمهوری پیش ‌رو، اظهار داشت: مردم در انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری دو وظیفه مهم برعهده دارند که نخست حضور پرشور و حماسی در پای صندوق‌های اخذ رأی و دیگری انتخاب اصلح ‌ترین افراد است.

عرب ‌پور ادامه داد: مردم باید در انتخاب اصلح علاوه بر توجه به ملاک‌هایی که در قانون ذکر شده و همچنین توجه به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ ولایت‌مدارترین داوطلب را انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور باید غلام ولی‌ فقیه باشد، تصریح کرد: متأسفانه در رؤسای جمهور پیشین کشورمان موارد فراوانی وجود دارد که به فرمایشات مقام معظم رهبری عمل نکردند، که نمونه آخرش محمود احمدی ‌نژاد است.

وی افزود: احمدی ‌نژاد اقدامات و خدمات خوب و مؤثر زیادی انجام داد، ولی ای کاش ولایت‌ مداری‌اش را هم ثابت می‌ کرد و ای کاش میزان استقبال مردم از سفرهای اول استانی با سفرهای آخر را مقایسه می ‌کرد.

وی بیان کرد: رئیس جمهور باید بدون تعارف و با یقین کامل، قلبش در خدمت نایب امام زمان(عج) باشد.

عرب پور اضافه کرد: علاوه بر این توجه به سوابق و رفتار اطرافیان کاندیداهای ریاست جمهوری نیز می ‌تواند روشی برای شناخت کاندیدا باشد، به این صورت که اگر مشاهده کردید اطرافیان یک کاندیدا، خائن هستند، بدانید که آن کاندیدا هم نمی ‌تواند فرد خوبی باشد.