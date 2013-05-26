جواد عزتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوشنبه و سه شنبه این هفته حجج اسلام نظری منفرد و زمانی قمشه ای در برنامه "اندیشه ها" آرا و اندیشه های علی ابوالحسنی را مورد بررسی قرار می دهند.

وی بیان داشت: این برنامه کاری از گروه اندیشه و حکمت، به سردبيری و تهيه كنندگي ابوذر رجبي و گويندگي مصطفي اسماعيلي بوده و دوشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 14:45 با امواج راديو معارف تقديم شنوندگان اين راديو مي‌شود.

مدیر گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف عنوان کرد: در این برنامه سخنرانی های اندیشمندان در کنگره بزرگداشت علي ابوالحسني معروف به "منذر" و آثار و تاثیر سبک پژوهش و نویسندگی این استاد مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

وی در پایان افزود: علاقمندان مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت برنامه به صفحه اختصاصي برنامه انديشه‌ها در سايت راديو معارف مراجعه نمايند.

گفتنی است؛ علی ابوالحسنی از نویسندگان و مورخان فعال بود که در سال 1334 در تهران متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات کلاسیک و ورود به دانشگاه، با تشویق اطرافیان تحصیلات حوزوی را برای فعالیت‌های علمی خود برگزید.

حجت الاسلام ابوالحسنی پس از ورود به قم در مدرسه حقانى که در آن زمان تحت مدیریت شهید آیت الله قدوسى قرار داشت، به تحصیل مشغول شد و پس از مدت کوتاهى، به طور آزاد در حوزه علمیه قم به ادامه تحصیل پرداخت.

او در قم از محضر اساتید به نامی چون آیات الله مصباح یزدی، آیات عظام وحید خراسانی و جعفر سبحانی استفاده کرد.

وی همچنین از برخی از اساتید به صورت غیر رسمى بهره وافر برد که از آن جمله می‌توان به آیت الله شیخ حسین لنکرانى در تاریخ، سیاست، تفسیر و ادبیات؛ سید مرتضى عسکرى در تاریخ اسلام و مسایل مربوط به سقیفه؛ سید محمد کاظم قزوینى در معارف اسلامى و ولایت؛ دکتر سید احمد فردید و دکتر رضا داورى اردکانی در غرب شناسی اشاره کرد.

او در همین سالها به صورت پیگیر به تالیف کتاب و تنظیم مقاله در حوزه‌های مختلف فرهنگ اسلامی و تاریخ ایران و جهان پرداخت و در کارنامه علمی و حرفه‌ای او آثار ارزشمندی به چشم می‌خورد.

نگاهى به اصل ولایت فقیه، میعاد با استاد مطهرى شهید راه تطهیر سیماى فرهنگ اسلامى از زنگار غرب‌زدگى و شرق زدگى،‌ تحلیلى از نقش سه‌گانه شهید شیخ فضل‌الله نورى در نهضت تحریم تنباکو، تراز سیاست؛ جلوه‏هایى از سیاست و مدیریت شیخ انصارى،‌ سیاه پوشى در سوگ ائمه نور(ع)، ریشه‏‌هاى تاریخى و مبانى فقهى از جمله آثار به جای مانده از این محقق و نویسنده است.

