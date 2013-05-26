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۵ خرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۴۹

سخنگوی وزارت خارجه:

اظهارات وزیر خارجه فرانسه برای سرپوش گذاشتن بر مداخله فرانسه در امور سوريه است 

اظهارات وزیر خارجه فرانسه برای سرپوش گذاشتن بر مداخله فرانسه در امور سوريه است 

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اظهارات وزیر خارجه فرانسه عاری از واقعيت و به منظور سرپوش گذاشتن بر مداخله همه جانبه فرانسه در امور سوريه عنوان شده است كه اين امر خسارت عظيم انساني و مادي به مردم سوريه تحميل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سيدعباس عراقچي سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش به مواضع اخير لوران فابيوس ، وزير امور خارجه فرانسه در خصوص نقش ايران در سوريه گفت: اظهارات آقاي فابيوس عاري از واقعيت و به منظور سرپوش گذاشتن بر مداخله همه جانبه فرانسه در امور سوريه عنوان شده است كه اين امر خسارت عظيم انساني و مادي به مردم سوريه تحميل کرده است.

سيد عباس عراقچي افزود: مسئول پيچيده تر شدن اوضاع سوريه كشورهايي هستند كه با ارسال سلاح به گروه هاي مسلح و بي مسئوليت موجب گسترش نا‌آرامي‌ها در اين كشور هستند.

وي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران همواره از توقف خشونت و اصلاحات در سوريه حمايت مي کند و راه حل بحران اين كشور را انجام گفتگوهاي ملي در چهارچوب مذاكره سوري – سوري مي داند.

سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اينكه ، اين مردم سوريه هستند كه بايد در مورد آينده كشورشان تصميم بگيرند، افزود: اين فرانسه بود كه از ابتدا با بي توجهي به نقش و پيشنهادات سازنده ايران و با دفاع از تجهيز گروههاي افراطي ، نقش غير سازنده‌اي در بحران اين كشور ايفا کرد.

کد مطلب 2063592

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