به گزارش خبرنگار مهر سعید جلیلی ، کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بعدازظهر امروز در دومین سخنرانی تبلیغاتی خود در رسانه ملی و در برنامه دیدگاه گفت: امروز در شرایطی هستیم که برای ادامه مسیری که از 34 سال پیش به برکت انقلاب شروع شده است، ارزیابی صحیحی از آنچه موجب پیروزی و هر آنچه باعث ضعف و عامل رنج ملت بوده داشته باشیم.

وی افزود: دو عامل ، یکی اندیشه دینی و گفتمان انقلاب و دیگری همراهی مردم در حمل این اندیشه باعث پیشرفت ما شده است، هر قدر از این دو مسئله فاصله می گیریم ضعف های ما بیشتر می شود.

جلیلی ادامه داد: مقام معظم رهبری حیات طیبه را به زندگی دوست داشتنی تعبیر می کنند و علمای دیگر نیز می گویند حیات طیبه متعلق به همین دنیاست که از کنار هم قرار گرفتن عمل صالح و ایمان محقق می شود.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه این سنت خداست که اگر عمل و ایمان در کنار هم قرار گیرند حیات طیبه محقق می شود، عنوان کرد: البته این مسئله تنها با ادعا محقق نمی شود بلکه باید در عمل نیز به آن توجه کرد؛ کسی که در مقام ریاست جمهوری قرار می گیرد باید این باور را داشته باشد که عمل صالح را متناسب با دستگاه های اجرایی پیاده کند.

وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و باید تلاش کند که این آهنگ را در تمام سیاست های قوه مجریه حاکم کند. بر این مبنا یک کارویژه مهم برای رئیس جمهور تعریف می شود.

جلیلی گفت: مهمترین وظیفه دولت این است که فرصت را برای شکوفا شدن استعدادهای آحاد ملت فراهم کند، اگر دولت تمام ظرفیت خود را بکار گیرد تا استعدادهای جامعه بتواند شکوفا شود نتیجه آن ظرفیتی خواهد شد که برخی با سلاح هسته ای بدنبال آن هستند اما برای این کار باید برنامه ریزی کرد.

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه برخی کشورهای مدعی نه تنها برای مردم خود بلکه برای مردم ما و جوانان دیگر کشورها برنامه ریزی می کنند، ادامه داد: آنها بنا دارند ظرفیت ما را جذب خود کنند . در چنین شرایطی ما می توانیم برای مردم خودمان برنامه ریزی داشته باشیم تا ظرفیت های موجود متوقف نشود.

وی با بیان اینکه در این زمینه دولت دو وظیفه اصلی دارد خاطرنشان کرد: وظیفه اول دولت این است که نگذارد این ظرفیت ها معطل بماند و وظیفه دوم این است که اجازه منحرف شدن به این ظرفیت ها ندهد. با این کار فعالیت های خوبی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد؛ این برنامه ریزی ها نباید تنها برای آب، نان و ضرورت های روزمره مردم باشد بلکه باید در تمام موضوعات در نظر گرفته شود.

جلیلی ادامه داد: دولت و رئیس جمهور باید این موضوع را سرلوحه خود قرار داده و دولت را در این مسیر فعال کنند . نباید دولت مانع شکوفایی این ظرفیت ها شود بلکه باید برای حرکت آنها تلاش کند؛ در بسیاری از موارد برخی مردم که سروکارشان با ساختار اجرایی است بیشتر از اینکه مشتاق مراجعه به دستگاه اجرایی باشند از این کار احساس نگرانی می کنند که چگونه باید از این هفت خوان عبور کنند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: رئیس جمهور در راس قوه مجریه قرار می گیرد و قوه مجریه به مثابه یک قطار است که باید به سمت تعالی حرکت کند، هزینه ای که برای این قطار خرج می شود متناسب با سرعت آن نیست در حالی که این انتظار وجود دارد که قطار دولت با سرعت متناسب همه آحاد ملت را در بر بگیرد اما متاسفانه این قطار بسیار کند است و باید سریع تر حرکت کند.

وی با اشاره به اینکه چگونه باید در مسیر گفتمان انقلاب و پیشرفت ملت حرکت کنیم از مسائل مهم است خاطرنشان کرد: برخی اقدامات مانند انجام سفرهای استانی پاسخ هوشمندانه ای به جلوگیری از توقف قطار دولت بود ولی این کار کافی نیست و باید در شرایط کنونی سفرهای وزارتخانه ای صورت گیرد تا هر وزارتخانه به تناسب برنامه هایش در مسیر پیشرفت انقلاب با انقلاب ارتباط برقرار کند.

جلیلی افزود: اگر می خواهیم فرهنگ ، سیاست، اقتصاد و ... در مسیر رشد قرار گیرد باید سازوکار اجرایی ما متناسب با این مسئله باشد و در این مسیر موانع موجود حذف و عوامل شتاب دهنده تزریق شود.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: برخی افراد بدنبال این بودند که ساختارها را دچار تغییر کنند اما مهمتر از ساختارها، سازوکارهاست. باید آنچه لازم است را در سازوکار اجرایی حاکم کرد و در کنار آن فرهنگ لازم در این سازوکار را نیز در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس سازوکاری که در کشور قرار گرفت متناسب با انقلاب اسلامی بود و همین باعث شد که ما در جنگ پیروز شویم افزود: این ظرفیت را می توان در بسیاری از سازوکارهای اداری و اجرایی جاری کرد، آنچه به عنوان پاسخگویی در دستگاه اجرایی مطرح است باید با این ظرفیت تقویت شود؛ شاخصه های پاسخگویی در نظام اداری باید به گونه ای باشد که این ساختار به سراغ مردم برود و ظرفیت هایی که دولت می تواند در جهت کمک به مردم ارائه دهد قبل از مراجعه آنها ارائه شود.

جلیلی با بیان اینکه این امر در حوزه اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست هم می تواند حاکم باشد خاطرنشان کرد: باید سازوکاری شکل دهیم که افراد صالح وظایف خود را به خوبی انجام دهند و علاوه بر آن فرد ناصالح هم نتواند در این سازوکار عمل خلاف مرتکب شود؛ باید در مسائل مختلف از جمله کشاورزی، فرهنگ ، سیاست و ... متناسب با همین ظرفیت مدل سازی کرد که این مدلسازی ناظر بر تحول باشد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: برخی دستگاهها هزینه و بودجه می گیرند اما کاری که باید را انجام نمی دهند و وقتی از آنها سئوال می شود که چرا این کار انجام نشده پاسخ می دهد که برای آن بودجه نداریم . این مسئله در دستگاههای اجرایی تبدیل به هدف شده است در حالی که دستگاهها باید نتیجه محور باشند.

وی گفت: باید به بسیاری از مراجعات مردمی توجه شود اما در کنار این توجه باید این امر یک الگو باشد تا از آن ظرفیت برای موارد مشابه استفاده و موارد همانند را حل کرد، شکوفا شدن ظرفیت و استعداد آحاد ملت نباید بر اساس شانس باشد، بلکه باید بر اساس سازوکار مشخص باشد.

جلیلی خاطرنشان کرد: مردم ما نگران تورم ، اشتغال ، هدفمندی یارانه ها و مسئله مشارکت در اقتصاد هستند. برای این کار باید ساختار اجرایی و اقتصادی با ظرفیت های موجود متناسب شود، باید این اقتصاد به شکل صحیح مدیریت شده و فقط به فکر هزینه کردن منابع نباشیم. باید ساختارها مبتنی بر عدالت باشد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در عرصه امنیت ملی و شورای عالی امنیت ملی ظرفیت هایی شکل گرفته و این ظرفیت ها با هم به طور هماهنگ کار می کنند گفت: باید علاوه بر اینکه هر سه قوه کشور این گونه هماهنگ کار کنند بلکه در خود قوه مجریه و حتی وزارتخانه ها هم این هماهنگی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در اقتصاد شوراهای بسیاری داریم که بر اساس قانون کار می کنند اما نکته مهم این است که این شوراها باید هماهنگ باشند؛ باید سیاستگذاری از اجرا جدا شود نمی شود کسی سیاستگذار باشد و در عین حال خود اجرا و نظارت کند.

جلیلی افزود: باید با توجه به مزیت های جغرافیایی و منابع طبیعی از جمله آب در بحث اقتصاد برنامه ریزی کنیم؛ اطلاعات اقتصادی که در عرصه های مختلف وجود دارد برای برنامه ریزی و نیز برای اینکه مانع مفاسد اقتصادی شود ضروری است.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: بسیاری از ظرفیت ها منابع و بودجه ما در جهت هدف خود باید مدیریت شوند؛ یکی از ظرفیت های امروز ما نیروی انسانی است که مهارت و تحصیلات دارد اگر این برنامه ریزی را داشته باشیم می توانیم از ظرفیت موجود استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه علوم انسانی هزینه های بسیاری صورت گرفته است گفت: متاسفانه دانشجویان فارغ التحصیل رشته های علوم انسانی می گویند کار نداریم یا کارمان متناسب با تحصیلاتمان نیست در حالی که ما صدها میلیارد تومان در بودجه کشور صرف پژوهش در حوزه علوم انسانی می کنیم؛ در حوز ه های صنعتی و علمی نیز دستاوردهای خوبی داریم اگر از این ظرفیت استفاده کرده و اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم دولت می تواند در عرصه های مختلف موفق باشد.

جلیلی خاطرنشان کرد: در سیاست خارجی گفتمان بزرگ ما توانسته است تولید قدرت و عزت کند باید این گفتمان با همین ظرفیت در سیاست خارجی جاری باشد؛ اگر این نگاه را در کشور جاری کنیم ظرفیت های موجود آزاد شده و دولت مشوق آن خواهد بود.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: با قرار گرفتن عمل صالح در شئون عملکرد دولت می توانیم به سمت حیات طیبه حرکت کنیم و انشاءالله روند پیشرفت پرشتاب تر و ملت ایران روز به روز در مسیر انقلاب به هدف نهایی نزدیک تر شوند.