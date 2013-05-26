به گزارش خبرنگار مهر، سلمان گوركي یکشنبه‌شب در جمع مسئولان هیئت‌های مذهبی شهرستان بوشهر ضمن بيان تسليت وفات حضرت زينب (س) اظهار داشت: حضرت زينب (س) به عنوان الگوي مجسم و شاخص براي جامعه اسلامي به ويژه زنان مسلمان است.

رئيس شوراي هيئات مذهبي شهرستان بوشهر ادامه داد: حضرت‏ زينب (س) از مدينه تا مکه و از آن جا تا سرزمين کربلا، و در ماجراي عاشورا، يار و ياور مخلص و پشتوانه نيرومند امام حسين (ع) بود.

وي افزود: خطبه‌هاي او در کوفه و شام و گفتار آتشين و عميق او آن چنان جامع و قاطع بود که مانند ‏صاعقه‌اي خرمن هستي ستمگران را سوزاند و تار و پود زندگي پوشالي آن‏ ها را از هم گسست و نمايش فرهنگ عاشورا مردم ‏را به سوي اهداف و ارزش‏ هاي حاکم بر عاشورا جذب مي‏ کرد.

گورکي خاطرنشان ساخت: در مجلس يزيد، آن هنگام که حضرت زينب(س) خطبه خواند به راستي همه چيز را دگرگون کرد، و شام يزيدي را به شام غريبان تبديل کرد و آن هنگام بود يزيد دريافت دست به چه اشتباهي زده و دودمان خود و خاندان خود را بر باد داده است.

وي با اشاره به بيانات رهبر انقلاب اسلامي که فرمودند "زن امروز دنيا الگو مي‌خواهد"، گفت: اگر الگوي او زينب (س) و فاطمه‌ زهرا (س) باشند، کار او فهم درست، هوشياري و درک موقعيت‌ها و انتخاب بهترين کارها خواهد بود.

رئيس شوراي هيئات مذهبي شهرستان بوشهر در ادامه بیان داشت: آنها با فداکاري پاي همه چيز براي انجام تکاليف بزرگي که خداوند بر دوش انسان‌ها گذاشته است، ایستاده‌اند و این همان راه سعادت دنيا و آخرت است.