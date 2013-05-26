  1. استانها
  2. بوشهر
۵ خرداد ۱۳۹۲، ۲۱:۴۵

گورکی:

معرفی ارزش‌های عاشورا به مردم از هنرهای حضرت زينب (س) بود

معرفی ارزش‌های عاشورا به مردم از هنرهای حضرت زينب (س) بود

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئيس شوراي هيئات مذهبي شهرستان بوشهر گفت: معرفی ارزش‌های عاشورا به مردم از هنرهای حضرت زينب (س) بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان گوركي یکشنبه‌شب در جمع مسئولان هیئت‌های مذهبی شهرستان بوشهر ضمن بيان تسليت وفات حضرت زينب (س) اظهار داشت: حضرت زينب (س) به عنوان الگوي مجسم و شاخص براي جامعه اسلامي به ويژه زنان مسلمان است.

رئيس شوراي هيئات مذهبي شهرستان بوشهر ادامه داد: حضرت‏ زينب (س) از مدينه تا مکه و از آن جا تا سرزمين کربلا، و در ماجراي عاشورا، يار و ياور مخلص و پشتوانه نيرومند امام حسين (ع) بود.

وي افزود: خطبه‌هاي او در کوفه و شام و گفتار آتشين و عميق او آن چنان جامع و قاطع بود که مانند ‏صاعقه‌اي خرمن هستي ستمگران را سوزاند و تار و پود زندگي پوشالي آن‏ ها را از هم گسست و نمايش فرهنگ عاشورا مردم ‏را به سوي اهداف و ارزش‏ هاي حاکم بر عاشورا جذب مي‏ کرد.

گورکي خاطرنشان ساخت: در مجلس يزيد، آن هنگام که حضرت زينب(س) خطبه خواند به راستي همه چيز را دگرگون کرد، و شام يزيدي را به شام غريبان تبديل کرد و آن هنگام بود يزيد دريافت دست به چه اشتباهي زده و دودمان خود و خاندان خود را بر باد داده است.

وي با اشاره به بيانات رهبر انقلاب اسلامي که فرمودند "زن امروز دنيا الگو مي‌خواهد"، گفت: اگر الگوي او زينب (س) و فاطمه‌ زهرا (س) باشند، کار او فهم درست، هوشياري و درک موقعيت‌ها و انتخاب بهترين کارها خواهد بود.

رئيس شوراي هيئات مذهبي شهرستان بوشهر در ادامه بیان داشت: آنها با فداکاري پاي همه چيز براي انجام تکاليف بزرگي که خداوند بر دوش انسان‌ها گذاشته است، ایستاده‌اند و این همان راه سعادت دنيا و آخرت است.

کد مطلب 2063606

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها