چهارمین ایستگاه انتقال پسماند در کرج احداث می شود

همایون رضا مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه سه ايستگاه پسماند در حال حاضر در كرج فعال است، گفت: احداث ایستگاه چهارم در بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است.

همایون رضا مدنی در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، با اشاره به اینکه اجرای طرح تفکیک از مبدا بر اساس دو بخش تر و خشک پایه ریزی شده است، عنوان کرد: این مهم به منظور فراهم نبودن زیرساخت ها در دو بخش صورت گرفت.



این مسئول فرهنگ سازی بین شهروندان را از مهم ترین وظایف سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج در زمینه طرح تفکیک از مبدا زباله های خشک و تر دانست و گفت: اين امر نيازمند همكاري شهروندان است.



کرج تنها کلانشهری بود که ایستگاه انتقال پسماند استاندارد نداشت



مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با اشاره به اهمیت وجود ایستگاه های انتقال پسماند، اظهار داشت: کرج تنها کلانشهری بود که ایستگاه انتقال پسماند استاندارد نداشت.



مدنی با بیان اینکه در سالهای ابتدایی تاسیس سازمان مدیریت پسماند کرج حداقل چهار ایستگاه انتقال پسماند پیش بینی شده بود، عنوان کرد: با توجه به بودجه سازمان سه ایستگاه با ظرفیت چهار پهلو احداث شد که درحال حاضر هر سه ایستگاه فعال هستند.



این مسئول پیش بینی احداث ایستگاه چهارم را در بودجه سال جاری ذکر و عنوان کرد: این ایستگاه كه احداث آن در سال گذشته نيز مد نظر بود به دلیل عدم تامین زمین هنوز مکان یابی نشده است.