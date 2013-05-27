خسارت 121میلیاردتومانی کشاورزان کهگیلویه و بویراحمدی/ در انتظار کمک دولت هستیم

سید یعقوب موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این خسارتها ناشی از سیل، سرمازدگی، تگرگ و بارندگی در همه مناطق استان بوده است.

وی بیان کرد: برای جبران خسارت های تحمیل شده به باغداران و کشاورزان، مکاتباتی با ستاد بحران استان و همچنین وزارت کشاورزی انجام شده است.

موسوی با بیان اینکه کشاورزان و باغدارانی که بیمه هستند مشکلی برای دریافت غرامت های خود ندارند، اظهار داشت: پرداخت غرامت به کسانی که بیمه نیستند، بستگی به کمک دولت دارد و در صورتی که دولت کمک کند، غرامت به آنان پرداخت خواهد شد.

وی بیان داشت: دولت براساس توان اگر داشته باشد کمک می کند اما باید تلاش کرد فرهنگ بیمه در استان نهادینه و پرداخت غرامت ها قانونمند شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: سال گذشته به باغداران شهرستانهای گچساران و باشت که باغات مرکبات آنها بر اثر سرمازدگی از بین رفت، یک میلیارد و 200میلیون تومان غرامت پرداخت شد.

وی یادآور شد: هم اکنون میزان خسارتها به صورت دقیق در هر منطقه توسط کارشناسان مشخص شده و بیشترین خسارتها مربوط به مناطق سردسیری استان بوده است.

موسوی گفت: در پی سرمازدگی محصول اکثر درختان از بین رفته و با توجه به قرار داشتن درختان در فصل گل انگیزی، سرما به تاج درخت و اندامهای زایشی خسارت شدید وارد کرده است.

وی افزود: با این حال خسارت سرما در حدی نبوده که همچون مرکبات گچساران و باشت، کل درخت را از بین ببرد و امیدواریم درختان سرما دیده در آینده رویش پیدا کنند.

موسوی تصریح کرد: غرامت بیمه ها به زودی پرداخت می شود اما پیگر هستیم که دولت نیز غرامتی به باغدارانی که بیمه نیستند، پرداخت کند.

وی گفت: سطح زیر کشت محصولات باغی و زراعی در این استان 270 هزار هکتار است که حدود 50هزارهکتار از این میزان باغی است.

این مسئول یادآور شد: انواع سیب، گردو، انواع مرکبات، هسته دارها و انار مهمترین محصولات باغی در استان هستند.