چهار پروژه‌ صنعتي و تولیدی در منطقه آزاد اروند افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نیک پی اظهار کرد: شرکت توسعه صنعت پتروکاردان در زمینه تولید و مونتاژ انواع ماشینهای آتش نشانی با کاربریهای خاص با ظرفیت 150 دستگاه در سال و با میزان سرمایه گذاری 181 میلیارد ریال با اشتغال 22 نفر مستقر در انبار شماره هفت بندر خرمشهر به بهره برداری رسید.



وی افزود: در زمینه تولید انواع محصولات حاصل از فرآوری خرما شرکت تعاونی ساقه زرین اروند با ظرفیت بیش از 12 هزار تن در سال و با سرمایه گذاری به میزان 77 میلیارد ریال و اشتغال 21 نفر در شهرک صنعتی آبادان به بهره برداری رسید.



نیک پی یکی از اهداف این شرکت را صادرات محصولات فرآوری خرما به کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه کشور عراق دانست و افزود: در همین راستا مذاکرات سازنده ای با تجار و بازرگانان استان اربیل عراق صورت گرفته است.



رئیس هیئت مدیره منطقه آزاد اروند با اشاره به بهره برداری از شرکت پترومبین اروند پس از سه سال تکمیل مراحل ساخت و ساز تصریح کرد: این شرکت در زمینه تولید انواع روغن های صنعتی، هیدرو کربورهای سبک و سنگین، بسته بندی قیر با سرمایه گذاری 75 میلیارد ریال و ظرفیت تولید 110 هزار تن در شهرک صنعتی خرمشهر به صورت مستقیم موجب اشتغال 31 نفر شده است.



نیک پی همچنین از راه اندازی و تولید آزمایشی شرکت رفاه ساز اروند خبر داد و افزود: این شرکت در یکی از سوله های مجتمع صنعتی شماره یک منطقه آزاد اروند مستقر است. این شرکت در زمینه درجه بندی و بسته بندی سبزیجات و سیفی جات با ظرفیت دو هزار و 850 تن در سال و با سرمایه گذاری 12 میلیارد ریال موجب اشتغال مستقیم 20 نفر شده است.



مدیر عامل منطقه آزاد اروند ضمن اشاره به دیگر پروژه‌هاي در حال انجام تصریح کرد: عمليات اجرايي فنس كشي و محصور كردن 800 هكتار از سايت صنعتي آبادان تا شهريور ماه امسال به اتمام مي رسد و با افتتاح اين پروژه تمام مزاياي منطقه آزاد اروند در این بخش جاری خواهد شد.



نیک پی ادامه داد: كار اجرايي مجتمع فولاد اروند نيز در حال انجام است كه با احداث آن ورقه هاي فولادي توليد مي‌شود، فاز اول آن تا حداكثر سه سال ديگر به بهره برداري مي رسد و با افتتاح آن 350 نفر اشتغالزايي ايجاد مي شود.

