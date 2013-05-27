به گزارش خبرگزاری مهر، هادی شریفی با اعلام این خبر افزود: در برنامه دوشنبه شب پایش، رویا طباطبایی به نمایندگی از محسن رضایی و علی طیب نیا به نمایندگی از محمدرضا عارف، حاضر خواهند شد.



مدیر روابط عمومی برنامه پایش با بیان اینکه این برنامه ساعت 23 از شبکه اول سیما پخش می شود، ادامه داد: هدف دعوت از نمایندگان اقتصادی نامزدها، آشنایی بیشتر مردم با برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری و ارائه پاسخ های آنها به سوالات افکار عمومی است.

وی تاکید کرد: حضور نمایندگان اقتصادی نامزدها طی 4برنامه و در هر برنامه با حضور دو اقتصاددان برگزار می شود و از آنجاکه این برنامه ها حالت مناظره ندارد، در چیدن اقتصاددانان نماینده هر نامزد در برنامه ها حساسیتی نداشتیم و صرفا هر ستادی که زودتر نماینده اقتصادی خودرا معرفی کرده است، در یرنامه ها می گنجانیم.

مدیر روابط عمومی برنامه پایش افزود: بر این اساس اولین برنامه پاسخ نمایندگان اقتصادی نامزدها به سوالات اقتصادی، با حضور نمایندگان رضایی و عارف انجام می شود و برای یکشنبه آینده، نوبخت و باقری کنی به نمایندگی از حسن روحانی و سعید جلیلی، برنامه اقتصادی نامزد مورد نظرشان را تشریح خواهند کرد.



شریفی خاطر نشان کرد: در برنامه پایش که با حضور نامزدهای انتخابات برگزار می شود، فعلا «بسته های خبری تحلیلی» و گزارشهای «حرف مردم» نخواهیم داشت اما سوال نظرسنجی همچنان در برنامه وجود خواهد داشت.



نظرسنجی امشب پایش، نظر مردم درباره موثرترین ابزار تبلیغ در انتخابات ریاست جمهوری آتی را پرسیده است: «کدام نوع تبلیغ بر رای شما اثر بیشتری دارد؟ 1.پوستر نامزدها 2. فیلمهای مستند نامزدها 3.حضورنامزد در برنامه های زنده» علاقمندان به شرکت در این نظر سنجی می توانند از صبح دوشنبه6 خرداد، عدد گزینه مورد نظرشان را به 3000111 ارسال کنند. برنامه پایش روزهای یکشنبه و دوشنبه هر هفته ساعت 23 از شبکه یک سیما پخش می شود.