برپایی 20 همایش سیاسی در کرمان در آستانه انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی شامگاه یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان کرمان گفت: در نظام الهی ما دمکراسی و مردم سالاری به معنای واقعی کلمه حاکم است به طوری که 95 درصد از نیروهای برگزاری انتخابات از اقشار مختلف مردم هستند.

این مسئول اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری رخداد بزرگی است که تاثیرات آن را در سطح داخلی و بین‌المللی شاهد خواهیم بود.



وی بیان داشت: ملت ایران همواره ثابت کرده است که مدافع و جان برکف ولایت است تا اوامر ایشان را به بهترین وجه ممکن عملیاتی کند.



سعیدی افزود: از شورای نگهبان نیز باید قدردانی کرد که قانونمندانه و انقلابی و با رعایت مصالح نظام در بحث احراز صلاحیت ها تصمیم گرفتند و دل مسلمانان و شیعیان را شاد کردند.



وی تصریح کرد: نظام اسلامی ایران در مقایسه با دیگر کشورها تنها نظامی است که تمام امورات آن در انتخابات به دست مردم و با همت و عزم آن ها صورت می‌گیرد.

