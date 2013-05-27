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۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۲

سعیدی خبر داد:

برپایی 20 همایش سیاسی در کرمان در آستانه انتخابات

برپایی 20 همایش سیاسی در کرمان در آستانه انتخابات

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان با اشاره به مهیا شدن زیر ساختها برای برپایی انتخابات در شهرستان کرمان گفت: 20 همایش سیاسی در راستای حضور حداکثری مردم در انتخابات برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی شامگاه یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان کرمان گفت: در نظام الهی ما دمکراسی و مردم سالاری به معنای واقعی کلمه حاکم است به طوری که 95 درصد از نیروهای برگزاری انتخابات از اقشار مختلف مردم هستند.

این مسئول اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری رخداد بزرگی است که تاثیرات آن را در سطح داخلی و بین‌المللی شاهد خواهیم بود.

وی بیان داشت: ملت ایران همواره ثابت کرده است که مدافع و جان برکف ولایت  است تا اوامر ایشان را به بهترین وجه ممکن عملیاتی کند.

سعیدی افزود: از شورای نگهبان نیز باید قدردانی کرد که قانونمندانه و انقلابی و با رعایت مصالح نظام در بحث احراز صلاحیت ها تصمیم گرفتند و دل مسلمانان و شیعیان را شاد کردند.

وی تصریح کرد: نظام اسلامی ایران در مقایسه با دیگر کشورها تنها نظامی است که تمام امورات آن در انتخابات به دست مردم و با همت و عزم آن ها صورت می‌گیرد.
 

کد مطلب 2063817

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