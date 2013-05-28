محمد رضا طبسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به نزدیک شدن فصل تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان از آغاز کلاس های تابستانی حوزه هنری شهرستان شاهرود در اول تیر ماه خبر داد.

وی تعطیلات تابستانی را در تأمین بخشی از نیازهای جسمی و روانی جوانان و نوجوانان مؤثر دانست و گفت: کثرت و استمرار فعالیت‏های ذهنی و عملی در زندگی روزمره، بدون بهره‏گیری از فرصت‏های آزاد برای تعمق و بازنگری به عملکرد و برخورد با افراد و مقابله با پدیده‏های مختلف، ممکن است به تدریج موجب پدیداری عادات و رفتارهای نامطلوب در انسان شود که در برنامه‏ ریزی‏ های اوقات فراغت باید به این امر توجه شود.

سرپرست حوزه هنری شهرستان شاهرود افزود: این مجموعه در فصل تابستان در طرح اوقات فراغت کلاس هایی را با عنوان آموزش پوستر و تصویر گری، آموزش ساخت و تولید انیمیشن، کارگاه نقد ادبی و هنری، کارگاه آموزش شعر و داستان، کارگاه طراحی صحنه در تئاتر و فیلم، کارگاه نمایش نامه و فیلم نامه نویسی، کارگاه آموزش نگارگری، تذهیب و نقاشی ایرانی و آموزش عکاسی برگزار می کند.

طبسی در خاتمه تصریح کرد: این کلاس ها برای دوره های سنی نوجوان و جوان برگزار می شود که ثبت نام آن از 20 خرداد شروع می شود.