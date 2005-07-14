بازداشت 10 عضو جهاد اسلامي فلسطين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سخنگوي ارتش اسرائيل گفت : ده تن از اعضاي جهاد اسلامي دستگير شدند.



به گفته اين سخنگو، چهار مظنون در ابوديس در اطراف قدس شرقي و سه تن ديگر در الخليل و اطراف آن و دو تن ديگر در منطقه نابلس و يك تن ديگر در جنين در شمال كرانه باختري دستگير شدند.



با دستگيري اين افراد مظنون تعداد كساني كه به اتهام وابستگي به جنبش جهاد اسلامي از هنگام عمليات شهادت طلبانه نتانيا در سه شنبه به 15 تن رسيد.



در اين عمليات كه در شمال تل آويو به وقوع پيوست 4 زن و يك نظامي اسرائيلي كشته شدند.



شايان ذكر است در پي وقوع اين عمليات ، آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي دستور جنگ تمام عيار را بر ضد اعضاي جنبش جهاد اسلامي و نابودي ساختار اين جنبش صادر كرد.



ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين نيز با محكوميت اين عمليات امروز به نوار غزه سفر مي كند تا با سران گروه هاي فلسطيني در خصوص لزوم پايبندي به آتش بس و جلوگيري از دادن بهانه به رژيم اسرائيل و ضرورت حفظ وحدت داخلي به بحث و تبادل نظر بپردازد.

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