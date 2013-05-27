جمعيت دوست داران مشهد فراجناحي عمل مي كند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن انتظاري، بعدازظهر دوشنبه در نشستي خبري اظهار كرد: جمعيت دوستداران مشهد به عنوان يك جريان تخصصي و فراجناحي به گونه اي عمل كرده كه بتواند افراد پيرو ولايت فقيه و قانون مدار را جذب كند.

وي با بيان اينكه شوراي شهر بايد اهداف بلندمدت داشته باشد، افزود: اعضاي شورا نيز بايد با ولايت‌مدار ي و تخصص کافي در كميسيون ها حضور داشته باشند و در اين راستا جمعيت دوستداران با بحث مطالبات و احقاق حقوق از دست رفته شهر فعاليت مي‌کند.

وي در خصوص ويژگي هاي اعضاي شوراي شهر عنوان كرد: داشتن تجربه در امور شهري، روحيه مشارکت جمعي، تخصص براي نظارت در امور شهري، سابقه شفاف مالي و اقتصادي از ويژگي هاي اعضاي شوراي شهر است.

وي با اشاره به تشكيل احزاب و جريان هاي در كشور، ادامه داد: جريان ها و احزاب بسياري به صورت خلق الساعه در كشور شكل گرفته اما علت اينكه عمده اين جريان ها نتوانسته اند در جمهوري اسلامي جايگاه خود را پيدا كنند نداشتن برنامه است.

وي ادامه داد: بسياري از اين احزاب حتي در انتخابات رياست‌جمهوري نيز براي معرفي کانديداي خود به دليل نداشتن چشم انداز و هدف گذاري اتفاق نظر ندارند.

وي سپس با اشاره به ليست نامزدهاي جمعيت دوستداران مشهد در انتخابات شوراي شهر گفت:جواد ابراهيم‌زاده فخار، سيد مرتضي احتشام‌فر، حسنعلي اخلاقي اميني، عبدالله افشاري صالح، محسن انتظاري هروي، غلامرضا بصيري‌پور، حسن تبراي، غلامعلي ثنايي، سيد عبدالکريم جوادي و سيد مرتضي حيدري بخشي از اعضاي اين ليست هستند.

وي ادامه داد: مرتضي خادمي، مهدي ذاکر‌الحسيني، غلامرضا زعيمي، جواد ستاري، علي‌اصغر شمقدري، عليرضا شهرياري، محمدعظيم شهيدي حکاک، نعمت‌الله ظريف، يعقوب‌علي عابدين‌نژاد، محمدباقر قاسم‌زاده، حسين قنبري، محمد مهدي مروج‌الشريعه، شراره معدنيان، احمد نجاتيان يزدي‌نژاد و محمد درخشان از ديگر اعضاي جمعيت دوست داران مشهد است.