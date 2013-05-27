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۶ خرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۴۷

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انفجار خودرو بمبگذاری شده در حمص

انفجار خودرو بمبگذاری شده در حمص

رسانه های عربی لحظاتی پیش از انفجار خودرو بمبگذاری شده در حمص خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های العربیه و المیادین، منابع سوری از انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه الوعر در حمص خبر دادند.

این منابع بیان کردند: در اثر این انفجار چهار نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 2064422

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