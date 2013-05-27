انفجار خودرو بمبگذاری شده در حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های العربیه و المیادین، منابع سوری از انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه الوعر در حمص خبر دادند.

این منابع بیان کردند: در اثر این انفجار چهار نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند.