تنوع اقلیمی لرستان فرصتی بی نظیر برای توسعه اکوتوریسم/ روزهای زمستانی در اوج تابستان

محمد حسین بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان لرستان 1.7 درصد از مساحت کشور و 2.2 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه 12 درصد روان آبهای کشور در استان لرستان وجود دارد، بیان داشت: 20 درصد جنگلهای زاگرس در محدوده استان لرستان قرار دارد.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان با اشاره به اینکه لرستان صاحب 10 درصد جنگلهای ایران است، افزود: این در حالیست که این استان با تنوع زیستی خود پناهگاه 25 درصد حیات وحش کشور است.

بازگیر به جریان داشتن 30 رودخانه دائمی در این استان اشاره کرد و بیان داشت: طول رودخانه های استان نزدیک به دو هزار و 500 کیلومتر است، موضوعی که باعث ایجاد تنوع گیاهی در استان شده است.

وی همچنین به اختلاف ارتفاع چهار هزار متری بین مرتفع ترین و پست ترین نقطه استان اشاره کرد و گفت: این امر موجب ایجاد تنوع آب و هوایی خوبی در استان شده است.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان افزود: این اختلاف ارتفاع موجب شده که همزمان شاهد تابستانی در پلدختر و در فاصله ای کوتاه زمستانی در الیگودرز باشیم.

بازگیر با یادآوری اینکه لرستان سومین منطقه پرباران کشور است، تصریح کرد: همه این سرمایه ها و داشته های طبیعی لرستان می طلبد که نگاه ویژه تری به این استان در ابعاد مختلف به ویژه صنعت اکوتوریسم با لحاظ کردن الزامات زیست محیطی صورت گیرد.

بنابر این گزارش لرستان را به عنوان استانی چهار فصل با طبیعتی شگفت انگیز و پر رمز و راز می شناسند، موضوعی که می توان با شکوفا کردن صنعت اکوتوریسم از این فرصت بی بدیل در راستای توسعه اقتصادی استان بهره جست.

شاید در کمتر جایی از کشورمان بتوان به فاصله کوتاهی از تالابهای منطقه گرمسیر پلدختر به رشته کوه پربرف اشترانکوه و تونل برفی در الیگودرز و ازنا رسید که این تنوع آب و هوایی رهاورد کوهستانی بودن استان لرستان، سرزمینی که کوهها نیمی از مساحت آن را پوشانیده اند.

در این استان 35 قله با ارتفاع بیش از سه هزار متر وجود دارد. این کوهها در سراسر سال پوشیده از برف هستند و از منابع آبی مهم استان به شمار می روند و دریاچه های زیبای این کوهها در حوزه آبریز رودخانه دز قرار دارند.