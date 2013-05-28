به گزارش خبرگزاری مهر، سيد عباس عراقچي با اظهار تعجب و مردود دانستن اين اتهامات بي اساس اظهار داشت : متاسفانه وزير خارجه يمن به روش دولت قبلي و بركنار شده از سوي مردم يمن سخن مي گويد.

سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين با اشاره به ادعاي وزير خارجه يمن در خصوص گزارش كميته تحريم مبني بر ارسال سلاح به يمن افزود: برخلاف اظهارات آقاي القربي كميته مزبور به چنين نتيجه اي دست نيافته است .

سخنگوي وزارت امور خارجه در خاتمه خاطر نشان ساخت جمهوري اسلامي ايران ضمن احترام به حق حاكميت و وحدت يمن همواره در كنار اين كشور بوده و از هيچ كمكي براي برقراري آرامش ، توسعه و آباداني در اين كشور دريغ نكرده است.