به گزارش خبرنگار مهر، کلاوس انگر شامگاه دوشنبه در نشست خبری نمایشگاه آثار حجمی و نقاشی "زخم‌ها و پیوندها" گونتر اوکر که از 6 خرداد تا 5 تیر ماه در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار می‌شود، اظهار داشت: سنت همکاری هنری ایران و آلمان، دیرینه است و گوته با معرفی آثار حافظ، نقش مهمی در این زمینه دارد، به طوری که طی این هفته در اصفهان، به معرفی آثار گوته هم می‌پردازیم.

وی افزود: به عنوان گروه تئاتر فرایبورگ، برای اولین‌بار است که به اجرا در اصفهان می‌پردازیم، اما این گروه 15 سال است با تهران و ایران همکاری می‌کند. از طرف دیگر، دو سال پیش، یک گروه تئاتر از اصفهان را به فرایبورگ دعوت کردیم.

مدیر تئاتر فرایبوگ ادامه داد: امیدواریم همکاری های هنری دو شهر اصفهان و فرایبورگ به تحکیم روابط آن‌ها کمک کند.

همچنین کوریتور و مدیر برنامه نمایشگاه "زخم‌ها و پیوندها" گفت: حضور در اصفهان، برای ما چالش لذت بخشی است.

الکساندر تولنای اظهار داشت: به عنوان کوریتور و مدیر برنامه این نمایشگاه، نقش اندکی در آن داشتم، چرا که آثار هنرمند، همچون گل و موزه همچون گلدان بود و هر دوی این ها حاضر بودند و من تنها وظیفه پیوند دادن گل ها به صورت یک دسته گل شکیل را داشتم.

وی افزود: بعد از چیدن آثار در گالری های موزه هنرهای معاصر اصفهان دیدیم این آثار به خوبی با فضا همگونی دارد، به طوری که در تهران بر این باور بودیم آثار در یک موزه به نمایش درآمده، اما در اصفهان احساس می کردیم در خانه خود هستیم.