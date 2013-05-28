به گزارش خبرنگار مهر، طبق این اعلام لیست نهایی ائتلاف اصلاح طلبان با حضور 21 نفر به صورت کامل بسته می شود که این لیست از نظر اجرایی و تخصص در وضعیت مطلوبی به سر می برد.

همچنین کمیته اطلاع رسانی ائتلاف اصلاح طلبان اصفهان اعلام کرد که "مهندس نیک نداف" به عنوان رییس ستاد انتخاباتی ائتلاف اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات شورای شهر انتخاب شده و "مهندس فتح الله معین" نیز، سخنگوی اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر اصفهان است.

شعار "امید به فردا" که به گفته این کمیته اطلاع رسانی از بخش پایانی نامه سید حسن خمینی به آیت الله هاشمی رفسنجانی گرفته شده، به عنوان شعار این ائتلاف در انتخابات پیش روی شورای شهر اصفهان انتخاب شد.