روحيه ايثارگري ملت ايران را در برابر حوادث بيمه مي كند// زندگي اسلامي بهترين نوع زندگي براي بشريت است

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، دكتر احمدي نژاد در ديدار با اعضاي اين فراكسيون از روحيه ايثار و تلاش صادقانه و خالصانه براي خدمت به مردم به عنوان چراغي فروزان در جامعه بشري ياد كرد و افزود: تجلي فرهنگ ايثارگري در هر جامعه اي ، از يك سو سبب اضمحلال خودخواهي ها و فروكش كردن خواسته هاي مادي مي شود و از سوي ديگر وحدت، برادري ، همدلي و همزباني را برجسته مي سازد.

رييس جمهوري منتخب ملت بر ضرورت تكريم ، تعظيم و تجليل ايثارگران تاكيد كرد و ياد آور شد كه جهاد و شهادت نقطه اوج ايثارگري است اما در زندگي عادي نيز نمادهاي ايثارگري به وفور وجود دارند كه بايد مورد تكريم و تجليل قرار گيرند.

وي مشكلات ايثارگران در زمينه هايي مانند اشتغال و مسكن را در يك دوره مناسب زماني قابل حل دانست و افزود: بر طرف كردن مسائل و مشكلات ايثارگران ، بر عهده نظام است و اين مهم بايد در دستور كار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد تا پس از بررسي دقيق و فوري ، نتيجه و جمع بندي عالمانه آن براي اجرا به دولت خدمتگزار تسليم شود.

دكتر احمدي نژاد دعاي خانواده شهدا وايثارگران را مايه بركت كار دولت آينده دانست و تاكيد كرد كه با نگاه و رويكرد اسلامي مي توان مناسبات عالم را تحت تاثير قرار داد و سمت و سوي آن را به نفع ملت ايران اصلاح كرد.

وي همچنين اظهار اميدواري كرد كه در دوره مجلس هفتم و با تشكيل دولت عدالت محور ، مشكل ايثارگران برطرف شود.

در اين ديدار، نمايندگان عضو فراكسيون ايثارگران در مجلس شوراي اسلامي ، گزارشي از اقدامات اين فراكسيون در ارتباط با گسترش فرهنگ ايثار در جامعه و حمايت از ايثارگران به رييس جمهور ارايه كردند.

اين گروه از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از تعدد دستگاههاي تصميم گير براي رسيدگي به امور ايثارگران انتقاد كردند و ضرورت اجراي برنامه هاي ويژه در حمايت از آنان را ياد آور شدند.

از سوي ديگر، دكتر احمدي نژاد در ديدار با فراكسيون بانوان در مجلس شوراي اسلامي پافشاري بر اصول صحيح اسلامي را تامين كننده امنيت مردم و كشور دانست و تاكيد كرد كه عدول از اصول بيشترين آسيب را به مباني فكري و فرهنگي جامعه وارد مي كند.

دكتر احمدي نژاد درديدار با بانوان نماينده در مجلس شوراي اسلامي از تخريب بنيانهاي فرهنگي ملتها با توسل به شعارهاي بي محتوا ، دهان پركن و بي اساس سخن به ميان آورد و زندگي اسلامي را بهترين نوع زندگي براي بشريت دانست.

وي حاكميت نگاه اسلامي و عدالت محور را به منزله شايسته گزيني و قرار گرفتن هر چيز در جاي درست خود دانست و تاكيد كرد كه حراست از دين ، عزت ، حيثيت و اقتدار ملي ، يك اصل قطعي براي دولت برآمده از اراده مردم محسوب مي شود.

دكتر احمدي نژاد توجه بانوان مسلمان را به جايگاه با اهميت و حساس خانواده و مديريت خانواده جلب كرد و از بانوان نماينده مجلس شوراي اسلامي خواست تا در ارتباط با اصلاح شرايط اشتغال بانوان و زمان مناسب بازنشستگي آنان و بويژه پرستاران و همچنين حمايت از زنان سرپرست خانواده و فاقد شغل موثر ، دولت را با همفكري و ارايه راهكارهاي مناسب ياري دهند.

دراين ديدار، بانوان نماينده مجلس شوراي اسلامي گزارشي از فعاليتهاي فراكسيون بانوان در مجلس هفتم به رييس جمهور منتخب ارايه كردند و در سخنان خود ضرورت حفظ شان و منزلت زن مسلمان را مورد تاكيد قراردادند.

بانوان نماينده مجلس شوراي اسلامي همچنين بر ضرورت عدم استفاده ابزاري از زنان در ابعاد تبليغاتي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي تاكيد كردند و ياد آور شدند كه وظيفه اصلي زن مسلمان در مديريت خانواده و تربيت فرزند ، نبايد تحت تاثير كار زنان در بيرون از خانه مخدوش شود و با اين رويكرد ، محور اصلي در الگوي اشتغال زنان ، بايد متكي بر نقش آنان در بعد خانواده و تربيت فرزند باشد.