به گزارش خبرنگار مهر، نشست رونمایی از تازه‌ترین کتاب حجت‌الاسلام محمدرضا زائری با عنوان «کتاب انقلاب فصل بیداری»که به تازگی از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده است، عصر روز دوشنبه 6 اردیبهشت در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی در سخنانی با اشاره به دفتر نشر فرهنگ اسلامی گفت: در سال‌های اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد دو مرکز برای ادامه جریان فرهنگی انقلاب اسلامی لازم تشخیص داده شد. نخست تشکیل حوزه هنری و دوم تشکیل دفتر نشر فرهنگ اسلامی. در واقع حوزه هنری برای فعالیت در بخش هنر و موسیقی و ... و دفتر نشر نیز برای انتشار کتاب در حوزه انقلاب اسلامی ایجاد شد و بزرگانی مانند شهید باهنر و مرحوم طاهر‌ه صفارزاده و بسیاری از دوستان دیگر هم برای ایجاد این دو مرکز تلاش کردند.

وی افزود: در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جمعی از مبارزین موفق شدند تا با هوشیاریشان رژیم را بفریبند و ابتکار انتشار کتاب‌های درسی مدارس را از حلقوم حکومت بیرون بکشند. یکی از همزه‌های وصل این جریان مبارزاتی مرحوم برقعی بود که در تشکیلات رژیم نفوذ کرده بود و توانسته بود با زیرکی عواطف آنها را به سمت خود جلب کند و راهی باز کند تا افرادی مانند شهید بهشتی و شهید باهنر و گلزاده غفوری بتوانند دروس معارف اسلامی را برای مجموعه کتاب‌های درسی تالیف کنند. البته ساواک به این ماجرا پی برد، ولی دیگر کار از کار گذشته بود و این کتاب‌ها تدریس شده بود.

مدیر مسئول موسسه فرهنگی اطلاعات افزود: مرحوم برقعی تا زمانی که زنده بود در دفتر نشر فرهنگ اسلامی سعی داشت تا منش روشنگر خود را در کار نشر هم پی‌ بگیرد. یادم هست آخرین مکالمه ما باهم این بود که او از من خواست امتیاز انتشار کتاب «فضیلت فراموش شده» مرحوم راشد را به دفتر نشر بدهم و من هم به او گفتم این کتاب به همراه کتاب «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی»باقیات صالحات من است و امتیاز انتشار آن را واگذار نمی‌کنم؛ کما اینکه کتاب آقای راشد بیش از 40 مرتبه تجدید چاپ شده است.

دعایی در ادامه به خاندان زائری اشاره کرد و گفت: این خاندان را به زیبایی می‌شناسم. پدر جناب زائری باید نوجوانی مرا به یاد داشته باشد. ایشان از کسانی است که به همه مسائل دینی و اجتماعی تعهد داشت. با پاکی و نان حلال و در پرتو تعهد و البته با رنج و فقر فرزندانش را بزرگ کرد؛ آن هم در سال‌‌های پس از 1320 که قحطی، سختی زیادی را به مردم ایران وارد کرد و درآن فضا پاک زیستان اندک بودند.

شهادت می‌دهم کار زائری حقیقیتی بدون خلاف است

وی ادامه داد: پدر جناب زائری، موذن وارسته‌ای‌ بودند و به شایستگی در سال‌های ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نمایندگی مردم شهر و منطقه خود در مجلس شورای اسلامی را به دست آوردند؛ کما اینکه ایشان از پیشگامان انقلاب در منطقه کرمان و بندرعباس نیز بودند. در دامان چنین پدر و خانواده‌ای است که فرزندان پاکی تربیت می‌شوند؛ فرزندانی که به تربیت پدر هر یک راه خود را می‌پیماید.

سرپرست موسسه اطلاعات همچنین گفت: محمدرضا زائری از کودکی و نوجوانی هرچه پول به دست می‌آورد، کتاب می‌خرید و می‌خواند. من شهادت می‌دهم که او عنصری است که باز فکر می‌کند و آزاد می‌اندیشد. تجربه تحصیل در داخل و خارج از کشور را توامان دارد و به همین ترتیب با فرهنگ‌های زیادی در جهان آشنایی دارد. ایشان اگر به ما افتخار پوشیدن لباس‌مان (لباس روحانیت) را نمی‌داد، می‌توانست در بسیاری از کانون‌های اجتماعی فرو برود، اما امروز به خودمان می‌بالیم که در لباس روحانیت چنین افرادی جای دارند.

دعایی همچنین به «کتاب انقلاب فصل بیداری» اشاره کرد و گفت: این کتاب سیری است در اندیشه انسانی که جز برای رضای خدا کاری نکرد و من شهادت می‌دهم که در همه این کتاب حتی یک کلمه دروغ هم نیست.

وی با بیان خاطره‌ای از حضرت امام (ره) گفت: از امام راحل خواستم تا اگر در روزنامه ما شائبه ارائه حرف دروغ وجود دارد، بیان کنند. ایشان گفت: شما نوشته‌اید که من حتی یک وجب زمین هم ندارم، اما این صحیح نیست. ما در خمین زمین و ملک داریم، اما درآمدش خرج نیازمندان می‌شود، شما هم سعی کنید حقیقت را بگویید.

دعایی تاکید کرد: من شهادت می‌دهم که کار آقای زائری در این کتاب حقیقتی بدون خلاف است و کار او جز در مسیر ادای تکلیف نیست. به نظر من کاری که شیخ عباس قمی با بحارالانوار انجام داد، ایشان نیز درباره صحیفه حضرت امام صورت داده‌اند.

گزیده‌گویی زائری تحسین برانگیز است

سخنران پایانی این مراسم نیز علیرضا مختارپور، معاون فرهنگی اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. وی در سخنان خود اظهار داشت: در حوزه کتاب طبیعت کار این است که رسانه‌ها خبر انتشار کتاب را بزنند و بعد کار چاپ شده رونمایی و سپس در روزنامه‌ها معرفی شده و درباره‌اش یادداشت بنویسند و در نهایت برای آن نشست نقد بگذارند، اما در ایران کار برعکس است. من حتی کتاب‌هایی سراغ دارم که اول نقد شده و سپس چاپ شده‌اند و حتما در آینده شاهدیم که کتاب‌هایی که اصلاً چاپ نمی‌شوند نیز نقد شوند!

وی در ادامه با اشاره به مقدمه این کتاب گفت: از چهار صفحه مقدمه این کتاب تنها نیمی از آن کلام جناب زائری است و این یعنی ایشان تمایلی به پرحرفی ندارند و در بیان مطالب قناعت می‌کنند و حاشیه نمی‌روند که این پرهیز بسیار پسندیده است.

مختارپور با بیان اینکه بیش از 70 درصد مطالب این کتاب بیانات حضرت امام (ره) و 30 درصد آن نوشته‌های آقای زائری است، گفت: ایشان در تالیف کتاب به وزن آگاهی و داشته‌های مخاطب توجه داشته‌اند. امروزه باب شده برخی از دوستان به شکلی خاطره می‌نویسند که تنها دوستان خودشان از آن سر در می‌آورند، ولی شیوه زائری در این کتاب به نوعی توضیح واضحات است که صحیح است و البته بر اساس تحلیل شخصی خود او نیز نیست.

مختارپور افزود: زائری در این کتاب سعی کرده با آگاهی، گام به گام دست مخاطب را بگیرد و جلو ببرد و این کار برای مخاطب نظامی را ایجاد کرده است تا وی به مرور صاحب آگاهی شود. نویسنده همچنین سعی کرده در تلخیص و حاشیه‌سازی به نکات اصلی صحیفه توجه ویژه داشته باشد. از سوی دیگر زائری تلاش کرده تا نشان دهد سیر مراحل نهضت اسلامی و مدیریت آن بر مبنای آگاهی بخشی به مردم جلو رفته است و نه بر مبنای جلسات حزبی و کمیته‌های سیاسی.

این فعال فرهنگی، همچنین استفاده نویسنده از وقایع برای نمایش هوش امام (ره)، اشاره به فضائل اخلاقی حضرت امام (ره) و معرفی سبک زندگی مردم و موفقیت کتاب در نمایش نقش وسیع معارف اسلامی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران را ستود و گفت: این کتاب نشان می‌دهد که امام راحل برای برخورد با دشمن خود تخریبی کار نمی‌کند و مبنای فعالیت و مبارزه او خیرخواهی است.

وی در پایان انتظار 10 ساله مولف برای انتشار این کتاب را نیز رویه نامبارک در نشر این کتاب دانست و اظهار امیدواری کرد این مسئله در چاپ‌های بعدی این کتاب جبران شود.