سيد علي رياض به خبرگزاري مهر اعلام كرد: مركز تحقيقات سلامت در حج به زودی افتتاح مي شود. راه‌اندازی اوليه اين مركز سال گذشته كليد خورده و در حال حاضر مراحل پايانی راه‌اندازی و آغاز به كار رسمی را سپری می‌كند.

نماينده رئيس جمهور در جمعيت هلال احمر با اشاره به رويكردهای مركز پزشكی حج و زيارت برای انجام تحقيقات حج و عمره، گفت: به زودی با افتتاح رسمی مركز تحقيقات سلامت در حج و با همكاری دانشگاه‌های علوم پزشكی سراسر كشور با اين مركز شاهد انسجام و افزايش فعاليت‌های پژوهشی بيشتر در زمينه حج و زيارت خواهيم بود.



رياض با اشاره به اينكه مجوز اوليه راه اندازی اين مركز طی جلساتی با معاونت تحقيقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اخذ شد، گفت: كارهای اوليه تهيه اساسنامه اقدامات كارشناسانه و نيازسنجی‌های ابتدايی انجام شده است و به زودی مراسم افتتاح رسمی مركز برگزار می‌شود.



وي هدف از راه اندازی اين مركز را ارتقای خدمات رسانی در حوزه سلامت به زائران دانست و افزود: ما در معاونت آموزش و پژوهش بر اساس نياز سنجی و اولويت بندی‌های انجام شده، برنامه‌ريزی می‌كنيم تا خدمات پزشكی مناسب و مطلوبی به گروه‌های مختلف زائران ارايه شود.



اين نماينده سابق مجلس با اشاره به اينكه مركز تحقيقاتی سلامت حج و زيارت، وابسته به مركز پزشكی حج و زيارت خواهد بود، اظهار كرد: در اين مركز تلاش می‌شود بر اساس مبانی تحقيقاتی انجام شده برنامه‌های مربوط به سلامت زائران در سفرها استخراج و نظام‌مند شود.