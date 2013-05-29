نمره مردودی دولت در کارنامه سلامت/ سلامت مردم به بازی گرفته شد

دکتر ایراج فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دولت با انجام حرکاتی که با هیچ عقل سلیمی سازگار نبوده و قابل دفاع نیست وضعیت بسیار نامطلوبی برای نظام سلامت کشور بوجود آورده است که نمونه بارز آن، منحل کردن دانشگاه علوم پزشکی ایران بود.

وزیر اسبق بهداشت افزود: در دولتهای نهم و دهم تصمیمات نادرستی گرفته و اجرا شد که پس از مدتی خودشان به اشتباه بودن آنها پی بردند اما در این میان فقط زندگی و سلامت مردم به بازی گرفته شد.

فاضل در پاسخ به این سئوال که نمره دولت در حوزه سلامت چند است، گفت: متاسفانه اقدامات صورت گرفته در این دولت قابل نمره دادن نیست و نمی توان نمره قابل قبولی به عملکرد دولت احمدی نژاد داد.

رئیس جامعه جراحان ایران ادامه داد: آموزش و سلامت دو رکن اساسی و اصلی وتوسعه پایدار است که متاسفانه در دولت آقای احمدی نژاد نادیده گرفته شد. اما به عقیده من ریاست جمهوری آینده برای حل مشکلات مردم دراین دوحوزه باید عمل گرا باشد نه اینکه فقط شعار بدهد.

وی افزود: سلامت و آموزش در حال حاضر فقیرترین وزارتخانه های مملکت هستند درحالی که فرد فرد مردم با این دوبخش کار دارند وباید به آن توجه ویژه ای شود.

فاضل با اشاره به وضعیت نابسامان مردم در حوزه سلامت، گفت: متاسفانه تخصیص بودجه ای اندک به مهمترین وزارتخانه کشور که با جان وسلامت مردم سر و کار دارد نهایت بی توجهی است. چرا که همین تصمیمات غیرکارشانسی باعث شده وضعیت دارو و درمان در کشور با مشکلات جدی روبرو شود که البته در این میان همه ضرر می کنند و بدون شک بیشتر از همه مردم متضرر می شوند.