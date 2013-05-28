به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین مقاله شفاهی رحیمپور ازغدی به بررسی مبانی معرفتی و زیرساختهای "اندیشه سیاسی و اجتماعی"، اختصاص یافته و تفاوت اندیشه سیاسی اسلام و غرب و تعارض چشماندازها را از معرفتشناسی تا اخلاق و حقوق و سپس سیاست و علوم اجتماعی، مرور کرده و کلیشهسازیهای پیشینی از قبیل "سنّتی" و "مدرن" را جامع و مانع ندانسته و برخی دوقطبیهای نادرست را از این دو منظر به بحث گذارده است از قبیل: "دو قطبی طبیعت یا ماوراء طبیعت" ؟ دنیا یا آخرت؟ کرامت انسان یا عظمت خداوند؟ قداست یا عقلانیت؟ برونگرایی یا درونگرایی؟ آزادی یا مسئولیت؟ فرد یا جامعه؟ حق یا تکلیف؟ پیشرفت یا ثبات؟ حقیقت یا نسبیّت؟ سود یا ارزش؟ لذّت یا کمال؟ مصلحت یا حقیقت؟ منافع یا فضایل؟ حقا... یا حقالناس؟ نفسانیت یا شریعت؟ قانون خدا یا رأی مردم؟ تقوی یا تمدّن؟ عدالت یا توسعه؟ تقدیر یا اختیار؟ وحدت یا مدارا؟ مطلقاندیشی یا نسبیتانگاری؟ قانون یا آزادی؟ و ...
همچنین به تفصیل به نسبت "عقل و نقل"،" عقل و دین"، "علم و دین"، در فرهنگ اسلامی و تفاوت آن با فرهنگ غرب پرداخته و تعامل "علوم عقلی" و "علوم نقلی" به عنوان مجاری درک حقیقت و ملاک خطا در هر یک، مفهوم حجّیت "عقل و نقل"، خطاپذیری در "عقل و نقل"، واضع یا کاشف بودن "عقل"، مفهوم "عقلانی بودنِ" دین و "دینیبودنِ" عقل و ... از منظر متفکران اسلامی، مورد تحلیل قرار گرفته است.
این پرسشها ناظر به، زیرساختهایی است که محورهای اصلی برای تبیین مفاهیم سیاسی و مشروعیت "انتخابات" از منظر مردمسالاری اسلامی و تفاوت آن با دمکراسی لائیک به شمار میرود.
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