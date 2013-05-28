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۷ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۳۰

کورش باقری رئیس انجمن وزنه‌برداری فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی شد

کورش باقری رئیس انجمن وزنه‌برداری فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی شد

مهرزاد حمیدی، رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، طی حكمی كورش باقری، مدیر تیم های ملی وزنه‌برداری ایران را به عنوان رئیس انجمن وزنه برداری این فدراسیون منصوب كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری، حمیدی همچنین در احکامی جداگانه "امیر رضا خادم" را به عنوان رئیس انجمن کشتی، "حسین اوجاقی" را به عنوان رئیس انجمن ووشو،  "منصور صاحب الزمانی" را به عنوان رئیس انجمن کاراته و بلاخره و "فرشاد تجاری" را به عنوان رئیس انجمن جودوی  فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی منصوب کرد.

رقابتهای وزنه برداری یونیورسیاد دانشجویان جهان طی روزهای 15 تا 26 تیر ماه جاری در شهر کازان روسیه برگزار می‌شود و قرار است کوروش باقری، هدایت تیم وزنه برداری دانشجویان ایران را در این رقابتها برعهده داشته باشد.

کد مطلب 2064712

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