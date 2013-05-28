بيش از هزار نفر توسط شناور ناجي در كيش نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مقصودی بیان داشت: آمبولانس دريايي كيش با عنوان شناور ناجي 15 از سال 85 تاكنون جان بيش از يك هزار نفر را در آب هاي خليج فارس نجات داده است.

وی عنوان کرد: اين شناور سبك با طول 20 متر وعرض 4 متر وبا سرعت 201 گره دريايي امدادرسان مصدومان وحادثه ديدگان درسوانح دريايي است.

سرپرست اداره بنادر ودريانوردي كيش گفت: شناور ناجي داراي قابليت مانور بالا است ودرهيچ شرايطي غرق نمي شود.

وي افزود: اين شناور با 4 خدمه دريانورد ويك بهيار، علاوه برامدادرساني درسوانح دريايي ، درمواقع لزوم نيز توانايي انتقال مصدومان به بندر چارك را داراست.

به گفته مقصودي ، تيم تجسس ونجات كيش مستقر دربرج كنترل به محض اطلاع از هرگونه حادثه دريايي ، شناور ناجي 15 را به محل حادثه اعزام مي كنند.

شناور ناجي فاصله جزيره كيش تا بندر چارك را درمدت 30 دقيقه مي پيمايد وزمان مورد نياز براي آماده شدن اين شناور جهت اعزام به محل حادثه حداكثر 10 دقيقه است.