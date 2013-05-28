راه اندازی 11 کارخانه  بسته بندی میوه در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جهانشاهی صبح سه شنبه در جمع کارشناسان بخش کشاورزی استان افزود: در گلستان سالانه قریب به 200 هزار تن انواع محصولات باغی تولید می شود که به منظور سورت و بسته بندی و صادرات آن به کشورهای همسایه، با پیگیری مدیریت صنایع کشاورزی و صدورمجوز های لازم ،تاکنون 11 کارخانه سورت وبسته بندی میوه به بهره برداری رسیده است.
جهانشاهي افزود: پیش بینی می شود با توجه به شروع برداشت هلو وشلیل بخش قابل توجهی از این میوه جات در کارخانجات استان سورت و بسته بندی و به بازار های داخلی و خارجی عرضه شود.
برداشت محصول توت فرنگي ارگانيك در كوهستانهاي مينودشت
مدير جهاد كشاورزي شهرستان مينودشت نیز گفت: برداشت توت فرنگي سالم و ارگانيك از مزارع كوهپايه اي مينودشت در حوزه مركز خدمات دوزين و قلعه قاف آغاز شده است.
عيسي قرباني افزود: تاكنون در مناطق كوهستاني و شيبدار شهرستان، كشت توت فرنگي رواج نداشت و از سال 89 كشت ترويجي در سطح كوچك آغاز شدو امسال در سطحي حدود سه هكتار در اراضي كشاورزي بخش كوهسارات دوزين توت فرنگي ارگانيك كشت و هم اكنون برداشت مي شود.
وي با بیان اینکه پيش بيني می شود كه از سطح سه هكتار حدود 9 تن توت فرنگي برداشت شود و افزود: زمينه ترويج و كشت اين محصول در مناطق كوهستاني و شيبدار فراهم شده است.
خرید 60 هزار تن دانه روغنی کلزا در گلستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان نیز گفت: از ابتدای برداشت کلزا تاکنون در استان 60 هزار تن دانه ر.غنی کلزا در استان خریداری شده است.
سید نصیر سید محمدی افزود: پیش بینی می شود از سطح 45 هزار هکتار از مزارع کلزا، 95 تا 100 هزار تن محصول برداشت شود.
وی اظهار داشت: هر کیلوگرم محصول کلزا بین 1700 تا 1750 تومان خریداری می شود.
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