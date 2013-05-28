راه اندازی 11 کارخانه  بسته بندی میوه در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جهانشاهی صبح سه شنبه در جمع کارشناسان بخش کشاورزی استان افزود: در گلستان سالانه قریب به 200 هزار تن انواع محصولات باغی تولید می شود که به منظور سورت و بسته بندی و صادرات آن به کشورهای همسایه، با پیگیری مدیریت صنایع کشاورزی و صدورمجوز های لازم ،تاکنون 11 کارخانه سورت وبسته بندی میوه به بهره برداری رسیده است.

جهانشاهي افزود: پیش بینی می شود با توجه به شروع برداشت هلو وشلیل بخش قابل توجهی از این میوه جات در کارخانجات استان سورت و بسته بندی و به بازار های داخلی و خارجی عرضه شود.

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