به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پژوهشی و آموزشی خانه هنرمندان ایران به همراه تعدادی از دست‌اندرکاران "شب‌های ایرانشهر" با آیت الله جوادی آملی در قم دیدار کردند. در این دیدار که به انگیزه برگزاری "شبی با علامه طباطبایی" به عنوان نخستین برنامه از سلسله برنامه‌های "شب‌های ایرانشهر" صورت گرفت، آیت الله جوادی آملی به ارائه تعریفی از هنر اسلامی پرداخت.

این مرجع تقلید با بیان اینکه هنر پدیده‌ای است که هم شاداب است و هم شادابی جامعه را تامین می کند و این بهترین نشانه هنر است، گفت: چیزی که خودش فرسوده شود یا باعث فرسودگی انسان شود هنر نیست بلکه هنر کاذب است. هنر صادق آن است که همیشه بالنده است و طراوت دارد. جوان و میانسال و کهنسال را با طراوت نگه دارد.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به اینکه چیزی که می پوسد هنر نیست، افزود: همانطور که ما یک عطش صادق داریم و یک عطش کاذب که تشخیص آن با طبیب حاذق است و همانطور که ما یک صبح صادق داریم و یک صبح کاذب که تشخیص آن با منجمی ماهر است هنر صادق و هنر کاذب هم داریم که تشخیص آن با فیلسوف هنر است.

ایشان اظهار کرد: تشخیص هنر صادق و کاذب با کسی است که فلسفه هنر بداند. فلسفه هنر این است که همیشه تازه است، افسار گسیختگی و افسردگی ندارد. آنی که از این دو مرز جداست هنر اسلامی است.

این مرجع تقلید با بیان اینکه معقول را محسوس کردن هنر صادق است، خاطرنشان کرد: در هر امری سه اصل وجود دارد اصل اول پر در آوردن است، اصل دوم پرواز کردن و اصل سوم به کدام طرف پرواز کردن. هنر عبارت از آن است که انسان پر درآورد پرواز کند و از زمین بیرون بیاید یعنی از سطح به سوی کمال حرکت کند.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به اینکه هنر زمینی با افزایش سن فرسوده می شود اما هنر عقلی با افزایش سن معقول تر می شود، افزود: هنر آن است که وقتی انسان پخته‌تر شود کامل تر شود، این نشانه هنر صادق است. هنری که به همراه افزایش سن فرسوده شود هنر معقول و هنر دینی نیست.

در ابتدای این مراسم بهمن نامور مطلق، معاون پژوهشی خانه هنرمندان ایران با ارائه گزارشی درباره برنامه "شب‌های ایرانشهر" گفت: خانه هنرمندان ایران قصد دارد با برگزاری سلسله نشست‌های شب‌های ایرانشهر به معرفی و تبیین دیدگاه‌های فرهنگی و هنری شخصیت‌ها و مفاخر ایران اسلامی بپردازد.

نخستین برنامه از سلسله نشست های "شب های ایرانشهر" با عنوان "شبی با علامه سید محمد حسین طباطبایی" با سخنرانی چهره هایی چون غلامحسین دینانی، حسن بلخاری، انشاالله رحمتی و ساعد باقری و با اجرای اسماعیل آذر جمعه 10 خرداد ساعت 17 در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.