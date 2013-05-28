به گزارش خبرنگار مهر ،در جلسه امروز شورای شهر تهران، اعتراض فرمانداری به مصوبه مجوز اعطای تسهیلات به فوت شوندگان، مصدومان و معلولان عملیاتی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران بررسی و پاسخ داده شد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر گفت: کسانی که در عملیات امداد و نجات فوت می شوند براساس قانون مجلس نمی توان نام شهدا را برآن ها گذاشت اما براساس مصوبه شورای شهر از امتیازات شهدا برخوردارند.

وی با بیان این که فرزندان شهدای آتشنشانی از تسهیلات بنیاد شهید برای کنکور، سربازی و غیره برخوردار نیستند تاکید کرد: تعیین کردن چنین تسهیلاتی برعهده شورا نیست و مجلس باید آنها را مصوب کند اما در کل فکر می‌کنم فرمانداری برداشت درستی از این مصوبه نداشته است.

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز از تهیه اصلاحیه جدید برای پاسخ به اعتراض فرمانداری نسبت به این مصوبه خبر داد و گفت:‌ هدف شورای شهر از این مصوبه براساس مستندات قانونی ارائه تسهیلات و امکانات به مصدومان و فوت شدگان عملیات آتش نشانی است.

معصومه ابتکار دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در این باره گفت: به نظر من باید آیین‌نامه مصادیق شهید در دولت در گام نخست اصلاح شود تا امکانات و تسهیلات شهدا برای آتش‌نشانان تامین شود.

وی ادامه داد: رسیدگی به این مساله از مسیر شورای عالی استان‌ها و مجلس سیر طولانی دارد و بهتر است که از طریق اصلاح مصادیق پی گیری شود.

احمد مسجدجامعی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نیز اعلام کرد:‌ آنچه در اختیار مدیریت شهری است تعیین حق و حقوق آتشنشانان است برای این کار نیاز به مصوبه فرمانداری وجود ندارد پس بهتر است زمان را مغتنم شمرده و حقوق این افراد را افزایش دهیم.

وی گفت: بررسی سایر مزایا و امتیازات خانواده شهدا نیز برای کسانی که در عملیات آتشنشانی دچار حادثه می شوند را از روند قانونی می توان پی گیری کرد.

حبیب کاشانی دیگر عضو شورای شهر نیز با بیان این که آنچه اهمیت دارد، فرهنگ ایثار و شهادت در سال 92 توسط آتشنشانان است گفت: این که فردی برای نجات یک کودک که حتی پدر و مادرش حاضر نیستند کاری برای آن بکنند جانش را به خطر می‌اندازد بیانگر این است که انسانیت هنوز زنده است بهتر است فرمانداری تهران نیز قلمش پاک کن داشته باشد تا نسبت به اعتراض این مصوبه تجدید نظر کنند.

وی پیشنهاد داد کمیته متشکل از مدیریت شهری، فرمانداری و سایر مسئولان برای بررسی این مساله تشکیل شود.

در پایان قرار شد ضمن اصلاح این مصوبه شهرداری تهران امتیازاتی را که می تواند به خانواده‌های آتش‌نشانان شهید ارائه دهد از جمله افزایش حقوق آنها را انجام دهد و طی کردن سایر مراحل برای اعلام شهید بودن این افراد در دولت و مجلس پی گیری شود.