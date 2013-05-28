به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر محمدی در این باره اظهارداشت: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی روز گذشته طرح ارتقای امنیت اجتماعی را در سطح صنوف اجرا و از چند واحد صنفی عرضه محصولات فرهنگی بازدید کردند.



وی ادامه داد: این ماموران در این طرح چهار واحد صنفی عرضه محصولات فرهنگی را به علت نداشتن مجوز فعالیت و سه واحد کافی‌نت را به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات پلمب کردند.



رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین بیان کرد: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی قزوین در ادامه اجرای این طرح روز گذشته چند واحد صنفی عرضه پوشاک را نیز مورد بازدید قرار دادند و ضمن کشف 319 ثوب البسه نامتعارف برای هشت واحد اخطاریه پلمب صادر کردند.



محمدی بیان کرد: اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح صنوف ادامه دارد.



کشف سیگار و البسه قاچاق در قزوین



معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: ماموران انتظامی این استان در دو اقدام پلیسی شش هزار پاکت سیگار و 760 کیلوگرم لباس تاناکورایی قاچاق کشف و ضبط کردند.



محمدقربان عسگری در این باره اظهارداشت: در نخستین اقدام روز گذشته ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی قزوین هنگام گشت‌زنی در شهرک اقبالیه به یک دستگاه سواری سمند مشکوک و خودرو را متوقف کردند.



وی ادامه داد: در بازرسی از خودرو تعداد شش هزار پاکت سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.



معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان قزوین عنوان کرد: همچنین این ماموران در اقدام دیگری، روز گذشته هنگام گشت‌ زنی در آزادراه قزوین به زنجان یک دستگاه وانت نیسان را متوقف کردند.



عسگری اضافه کرد: در بازرسی از خودرو 19 بسته به وزن 760 کیلوگرم البسه تاناکورایی و 135 جفت کفش خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.