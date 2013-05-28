نمایندگان از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در صحن علنی نام نبرند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه ، اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکری از نام بردن برخی نمایندگان از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در صحن علنی مجلس انتقاد کرد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: برخی نمایندگان از بعضی از کاندیداهای ریاست جمهوری در صحن علنی مجلس نام بردند اما ریاست مجلس تذکر نداد. شما باید تذکر دهید تا این اقدام تکرار نشده و مجلس زیر سئوال نرود.

وی همچنین ادامه داد: زمانی که افراد برای شمارش آرا به هیات رئیسه دعوت شدند 10 تا 15 نفر دیگر نیز دنبال هر یک از این افراد راه افتادند، این اقدام باعث شبهه می شود.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: تذکر شما را وارد می دانم و از نمایندگان خواهش می کنم که از نامزدهای ریاست جمهوری در صحن علنی مجلس نام نبرند.