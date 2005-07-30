كاهش بازدهي ذخاير و تاخير در اجراي پروژه ها ظرفيت توليد نفت ايران را كاهش داد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از نشريه ميس، ظرفيت توليد نفت ايران در سال 2004 برابر با چهار ميليون و 160 هزار بشكه در روز بود، كه در سال 2005 به كمتر از چهار ميليون بشكه در روز رسيده است.

بر اساس اين گزارش، نشريه ميس علت كاهش ظرفيت توليد نفت ايران را كاهش بازدهي ذخاير قديمي نفت و تاخير در اجراي پروژه هاي جديد توليد نفت ايران مي داند.

بر پايه اين گزارش، هرچند ظرفيت توليد نفت ايران در سال 2004 بيش از چهار ميليون بشكه در روز بود، اما ايران در سال 2004 به طور متوسط كمتر از ظرفيت خود به توليد نفت پرداخته است.

اين گزارش حاكي است، ظرفيت توليد نفت ايران در سال 2003 بيش از چهار ميليون و 100 هزار بشكه در روز بود، اما توليد ايران در اين سال به طور متوسط سه ميليون و 980 هزار بشكه در روز بود، كه 90 هزار بشكه در روز آن از حوزه پارس جنوبي تامين مي شد.

اين گزارش مي افزايد، در سال 2003 ايران در هر روز دو ميليون و 450 هزار بشكه نفت صادر مي كرد. از اين مقدار يك ميليون و 600 هزار بشكه آن روانه بازارهاي آسيا وخصوصا ژاپن مي شده است.

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