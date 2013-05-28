پوستم کنده شد تا آخرین تکنولوژیها را آوردم/ به خاطر موبایل می خواستند اعدامم کنند

محمد غرضی در گفتگو با خبرنگار مهر، خاطرات خود را از زمان حضورش در وزارت پست تلگراف و تلفن به عنوان وزیر دولت سازندگی روایت کرد و اظهار داشت: من سیستم های ارتباطی را برای توسعه این بخش براساس آخرین تکنولوژیها در کشور آوردم که هم اکنون تا حدودی این توسعه متوقف شده است.

وی با بیان اینکه سیستم های دیجیتالی، فیبرنوری و ماهواره در زمان وزارت بنده وارد کشور شد، ادامه داد: آن زمان کسی موبایل نمی خرید؛ من هرکاری کردم که برای ورود 10 هزار شماره موبایل دلار بگیرم اما تنها به 5 هزار شماره ارز اختصاص داده شد.

وزیر پست و مخابرات دولت سازندگی ادامه داد: آن زمان این 5 هزار شماره را به مسئولان کشور می دادم اما آنها اصلا تشخیص نمی دادند که این تکنولوژی چیست!

غرضی با بیان اینکه از زمانی که موبایل وارد جامعه شد به یکباره قیمتش از 500 هزار تومان به 3 میلیون تومان رسید، گفت: آن زمان بود که رضایت مردم جلب شد و الان بچه های دبستانی هم موبایل دارند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید براینکه همیشه همراه با توسعه همراه گرفتاریهایی وجود دارد، ادامه داد: من هم پوستم کنده شد تا این تکنولوژیها را وارد کشور کنم؛ در این زمینه آنقدر مورد اذیت و آزار قرار گرفتم؛ حتی اجازه نمی دادند فکس بیاید؛ می گفتند تلفن لازم نیست و برای ورود موبایل که اصلا ریختند رو سرم که اعدامم کنند!

وی وضعیت ارتباطات و اینترنت را در شرایط فعلی از نظر کیفی مناسب ندانست و گفت: ارتباطات در حال حاضر فقط از نظر کمیتی خوب است؛ امیدوارم بتوانم مجموعه 4 هزار گانه خدمات الکترونیکی در کشور را راه اندازی کنم که اینترنت جزئی از آن است.

غرضی درباره سرعت اینترنت نیز گفت: الان برخی محتاج سرعت اینترنت هستند اما ملت نیاز به یک دولت الکترونیک دارند و این مهم تر از سرعت اینترنت است چرا که با ایجاد دولت الکترونیک مشکل سرعت اینترنت هم حل می‌شود.