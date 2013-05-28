حسین قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این درآمدها شامل 60 اصله درخت پرتقال، 20 اصله درخت کیوی و 16 اصله درخت گردو است.

وی اظهارداشت: ازمحل درآمد زکات چهارباب سرویس بهداشتی با اعتباری افزون بر 15 میلیون تومان ساخته شده است.

مسئول زکات رودسرگفت: از محل جمع آوری زکات مال اهالی خیر روستای بزکویه مسجد حضرت محمد رسول الله(ص) با اعتباری افزون بر 900 میلیون ریال افتتاح و بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: یکی از واجبات مالی اسلام زکات است و از نیازها و خواسته های مشروع اجتماعی، بهره مندی از حداقل زندگی و زدودن فقر از جامعه است.

قربانی در ادامه یادآورشد: اسلام با طرح زکات به عنوان یک واجب مالی به این خواست مشروع پاسخ صریح و قاطع داده است و و جوب زکات از ضروریات دین شمرده می شود.