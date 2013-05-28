به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عی اکبری ساری با اعلام این خبر اظهار داشت: در حال حاضر 1140مجله علمی پژوهشی در کشور داریم که از این تعداد حدود 880 مجله در حیطه وزارت علوم و 265 مجله نیز در حیطه وزارت بهداشت است.

وی افزود: از 265 مجله، 86 مجله در پایگاه اسکوپوس به چاپ رسیده و این میزان 80 درصد مجلات کشور را که در اسکوپوس نمایه شده است را شامل می شود و این امر نشان دهنده این است که مجلات علمی پژوهشی که زیر نظر وزارت بهداشت هستند و در پایگاه های معتبر نمایه شدند 20 برابر مجلاتی هستند که در حیطه وزارت علوم به چاپ می رسند.

اکبری ساری تصریح کرد: تا آخر برنامه پنجم توسعه، باید تعداد مجلات نمایه شده در پایگاه های معتبر بین المللی دو برابر اول برنامه باشد که البته با تلاشی که در دانشگاه های علوم پزشکی در حال انجام است این روند قابل قبول است و تا پایان سال 91، از حد انتظاری که در برنامه پنجم در نظر داشتیم عقب تر نبودیم.

وی در ادامه از امضای تفاهمنامه با برخی از دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت: در این تفاهمنامه ها متعهد شدیم که حمایت های لازم را انجام دهیم و از طرفی دانشگاه ها تلاش کنند تعداد مجلات نمایه شده در پایگاه های معتبر را افزایش دهند و اگر طبق این برنامه جلو برویم، 50 درصد از برنامه جلوتر خواهیم بود.

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور خاطرنشان کرد: برای افزایش تولید علم در کشور باید محققان مقالاتشان را مستقیما در مجلات بین المللی منتشر کنند که این امر فرآیند سختی دارد و گاهی هزینه های زیادی را به وجود می آورد که با تفاهمنامه هایی که با دانشگاه های علوم پزشکی منعقد شده این مشکلات رفع می شود.

وی اضافه کرد: وقتی مجله ای در پایگاهی نمایه شود، سالیانه تعداد مقالات آن به طور اتوماتیک نمایه می شود و این امر به آمار تولید علم کشور اضافه می کند.