لزوم تشکیل کمیته سیاست گذاری شورای فرهنگ عمومی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شکرالله زندوی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین دو نهاد فرهنگ و دینی را در تحقق فرمایش های مقام معظم رهبری بسیار مؤثر و ضروری دانست و گفت: تنظیم تفاهم نامه مشترک و عمل به آن می تواند باعث تقویت فعالیت های دینی در جامعه شود.

حجت الاسلام زندوی افزود: گسترش همکاریهای فی ما بین باعث جلوگیری از موازی کاری ها و هم افزایی فعالیت ها می شود و از انجام کارهای فرهنگی و دینی به صورت جزیره ای و پراکنده جلوگیری می کند.

وی به تشکیل کمیته سیاست گذاری شورای فرهنگ عمومی استان اشاره کرد و اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی از جایگاه بسیار رفیع و ارزشمندی در اتخاذ راهبردهای دینی و قرآنی برخوردار است اما می طلبد در کنار آن کمیته سیاست گذاری متشکل از دستگاه های فرهنگی و دینی تشکیل و پیشنهادات اوّلیه در آن جا مطرح و مورد بررسی، تحقیق و تفحص بیشتری قرار گیرد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان هرمزگان، سابقه همکاری و تعامل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات را بسیار طولانی و عمیق دانست و اذعان کرد: هم اکنون بیش از هر زمان دیگری شرایط لازم برای همکاری، مشارکت و تعامل بیشتر مهیا است.

در ادامه حجت الاسلام حسین مرشدی ضمن اعلام آمادگی کامل در جهت گسترش همکاری های دینی و قرآنی افزود: با توجه به این که تولیدات و آثار فرهنگی، هنری با رویکرد دینی، قرآنی و مذهبی صورت می پذیرد زمینه و بستر لازم برای همکاری، تعامل و مشارکت بیشتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات مهیا است.

وی اذعان داشت: تاکنون نیز سازمان تبلیغات در بسیاری از برنامه های فرهنگی، هنری هم یاری جدی و اثر گذاری داشته اند اما می طلبد این ارتباطات و همکاری ها هدف مند تر و با نگرش و دیدگاه واحد و متمرکزتری انجام پذیرد.

حجت الاسلام مرشدی اظهار کرد: رویکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به توسعه خدمات و برنامه های فرهنگی و قرآنی در روستاها و مناطق کمتر برخوردار است و سازمان تبلیغات با توجه به داشتن مبلغان و مراکز متعدد در این مناطق می تواند نقش به سزایی ایفا کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان از شورای فرهنگ عمومی به عنوان یک ظرفیت بسیار بالا در حوزه فرهنگ دینی و قرآنی نام برد و عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یکی از عضوهای مهم و تأثیرگذار از شورا می تواند از این بستر برای إرتقای سطح تعالیم قرآنی در جامعه استفاده بهینه کند.

وی تشکیل شورای سفیران فرهنگی استان و شورای توسعه فرهنگی روستاها را از اقدام های بسیار خوب اخیر نام برد و اضافه کرد: امید داریم با ورود پرقدرت سازمان تبلیغات به این حوزه مقدمات لازم برای انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک در آینده ای نزدیک فراهم شود.