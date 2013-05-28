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۷ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۷

حجت الاسلام زندوی مطرح کرد:

لزوم تشکیل کمیته سیاست گذاری شورای فرهنگ عمومی در هرمزگان

لزوم تشکیل کمیته سیاست گذاری شورای فرهنگ عمومی در هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی هرمزگان بر لزوم تشکیل کمیته سیاست گذاری شورای فرهنگ عمومی در هرمزگان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شکرالله زندوی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین دو نهاد فرهنگ و دینی را در تحقق فرمایش های مقام معظم رهبری بسیار مؤثر و ضروری دانست و گفت: تنظیم تفاهم نامه مشترک و عمل به آن می تواند باعث تقویت فعالیت های دینی در جامعه شود.

حجت الاسلام زندوی افزود: گسترش همکاریهای فی ما بین باعث جلوگیری از موازی کاری ها و هم افزایی فعالیت ها می شود و از انجام کارهای فرهنگی و دینی به صورت جزیره ای و پراکنده جلوگیری می کند.

وی به تشکیل کمیته سیاست گذاری شورای فرهنگ عمومی استان اشاره کرد و اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی از جایگاه بسیار رفیع و ارزشمندی در اتخاذ راهبردهای دینی و قرآنی برخوردار است اما می طلبد در کنار آن کمیته سیاست گذاری متشکل از دستگاه های فرهنگی و دینی تشکیل و پیشنهادات اوّلیه در آن جا مطرح و مورد بررسی، تحقیق و تفحص بیشتری قرار گیرد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان هرمزگان، سابقه همکاری و تعامل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات را بسیار طولانی و عمیق دانست و اذعان کرد: هم اکنون بیش از هر زمان دیگری شرایط لازم برای همکاری، مشارکت و تعامل بیشتر مهیا است.

در ادامه حجت الاسلام حسین مرشدی ضمن اعلام آمادگی کامل در جهت گسترش همکاری های دینی و قرآنی افزود: با توجه به این که تولیدات و آثار فرهنگی، هنری با رویکرد دینی، قرآنی و مذهبی صورت می پذیرد زمینه و بستر لازم برای همکاری، تعامل و مشارکت بیشتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات مهیا است.

وی اذعان داشت: تاکنون نیز سازمان تبلیغات در بسیاری از برنامه های فرهنگی، هنری هم یاری جدی و اثر گذاری داشته اند اما می طلبد این ارتباطات و همکاری ها هدف مند تر و با نگرش و دیدگاه واحد و متمرکزتری انجام پذیرد.

حجت الاسلام مرشدی اظهار کرد: رویکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به توسعه خدمات و برنامه های فرهنگی و قرآنی در روستاها و مناطق کمتر برخوردار است و سازمان تبلیغات با توجه به داشتن مبلغان و مراکز متعدد در این مناطق می تواند نقش به سزایی ایفا کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان از شورای فرهنگ عمومی به عنوان یک ظرفیت بسیار بالا در حوزه فرهنگ دینی و قرآنی نام برد و عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یکی از عضوهای مهم و تأثیرگذار از شورا می تواند از این بستر برای إرتقای سطح تعالیم قرآنی در جامعه استفاده بهینه کند.

وی تشکیل شورای سفیران فرهنگی استان و شورای توسعه فرهنگی روستاها را از اقدام های بسیار خوب اخیر نام برد و اضافه کرد: امید داریم با ورود پرقدرت سازمان تبلیغات به این حوزه مقدمات لازم برای انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک در آینده ای نزدیک فراهم شود.

 

 

کد مطلب 2064965

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