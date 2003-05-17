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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۱۰:۱۱

دبيركل مجمع جهاني اهل بيت (ع):

تهديدات عليه جهان اسلام جدي است

آيت الله آصفي دبيركل مجمع جهاني اهل بيت (ع) با تاكيد بر اينكه تهديدات ضدجهان اسلام جدي است گفت: دشمن در خانه است و با ابزارهاي نظامي و ديگر ترفندها بخشي از خانه اسلام از جمله افغانستان ، عراق و فلسطين را تصرف كرده است.

وي كه در حاشيه مراسم افتتاحيه شانزدهمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري مهر سخن مي گفت، افزود: دشمن تنها به تهاجم نظامي اكتفا نكرده است بلكه اين تهاجم در ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي صورت گرفته است.

آيت الله آصفي تاكيد كرد: ساده انديشي است  كه تصور كنيم مي توانيم با برگزاري همايش و گردهمايي و كنفرانس بر مشكلات جهان اسلام فائق آييم. ما بايد راهكارهاي اساسي را بشناسيم و به مقابله عملي با دشمنان اسلام بپردازيم.

 دبيركل مجمع جهاني اهل بيت (ع) با تاكيد بر اينكه بايد با خودكفا يي  بتوانيم از بيگانگان بي نياز شويم تصريح كرد: خودكفايي نياز به ابزار دارد كه اين ابزار تخصص است.

وي تاكيد كرد: تا از تخصصهاي علمي برخوردار نشويم نمي توانيم خودكفا شويم و  براي يافتن راهكار رسيدن به اين هدف بايد با همفكري نخبگان جهان اسلام راههاي موجود و جديد را  بررسي كنيم .

آيت الله آصفي افزود  بايد درك كافي از مشكلات جهان اسلام  داشته باشيم و با دعوت كردن مسلمانان جهان به وفاق و همدلي درپي راه حلها باشيم.

وي در ادامه درباره  حكومت آينده عراق گفت: براي حكومت آينده اين كشور  قائل به دو اصل هستيم نخست حكومت اسلامي بايد برقرار شود و ديگر اينكه حكومت برخاسته از اراده مردم باشد.

وي اضافه كرد: هر حكومتي كه از اراده مردم برخوردار نباشد دوام نخواهد آورد و به استبدادهاي سياسي كشيده خواهد شد، و عاقبت استبداد سياسي نيز سقوط است كه در حكومت صدام اين مساله را مشاهده كرديم.

 

کد مطلب 2065

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