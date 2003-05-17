تهديدات عليه جهان اسلام جدي است

وي كه در حاشيه مراسم افتتاحيه شانزدهمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري مهر سخن مي گفت، افزود: دشمن تنها به تهاجم نظامي اكتفا نكرده است بلكه اين تهاجم در ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي صورت گرفته است.

آيت الله آصفي تاكيد كرد: ساده انديشي است كه تصور كنيم مي توانيم با برگزاري همايش و گردهمايي و كنفرانس بر مشكلات جهان اسلام فائق آييم. ما بايد راهكارهاي اساسي را بشناسيم و به مقابله عملي با دشمنان اسلام بپردازيم.

دبيركل مجمع جهاني اهل بيت (ع) با تاكيد بر اينكه بايد با خودكفا يي بتوانيم از بيگانگان بي نياز شويم تصريح كرد: خودكفايي نياز به ابزار دارد كه اين ابزار تخصص است.

وي تاكيد كرد: تا از تخصصهاي علمي برخوردار نشويم نمي توانيم خودكفا شويم و براي يافتن راهكار رسيدن به اين هدف بايد با همفكري نخبگان جهان اسلام راههاي موجود و جديد را بررسي كنيم .

آيت الله آصفي افزود بايد درك كافي از مشكلات جهان اسلام داشته باشيم و با دعوت كردن مسلمانان جهان به وفاق و همدلي درپي راه حلها باشيم.

وي در ادامه درباره حكومت آينده عراق گفت: براي حكومت آينده اين كشور قائل به دو اصل هستيم نخست حكومت اسلامي بايد برقرار شود و ديگر اينكه حكومت برخاسته از اراده مردم باشد.

وي اضافه كرد: هر حكومتي كه از اراده مردم برخوردار نباشد دوام نخواهد آورد و به استبدادهاي سياسي كشيده خواهد شد، و عاقبت استبداد سياسي نيز سقوط است كه در حكومت صدام اين مساله را مشاهده كرديم.