پنجمين همايش مقررات ملي ساختمان در قزوين برگزار می شود

نادر محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پنجمين همايش مقررات ملي ساختمان با حضور وزير راه و شهرسازي دوازدهم تير ماه امسال در قزوين برگزار مي شود.

وی افزود: اين همايش ملی با هدف ارتقاء كيفيت ساختمانها از طريق آشنا کردن مسئولان، متخصصان و مردم با نقش مقررات ملي ساختمان در تامين ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ساختمانها برگزار خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: برنامه های اصلی همایش مقررات ملی ساختمان در دو بخش شامل اعلام نتايج ارزيابي هاي وزارت راه و شهرسازي در خصوص عملكرد استانهاي كشور در خصوص ميزان رعايت مقررات ملي ساختمان است که طی آن مديران كل راه و شهرسازي، روساي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان، شهرداران و مديران كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه رتبه برتر كشور را كسب کرده اند از سوی وزیر راه وشهرسازی تقدير می شوند.

محمد زاده یادآورشد: بخش دوم اين همايش شامل دو كارگاه تخصصي آموزشي براي مهندسين عضو سازمانهای نظام مهندسي ساختمان کشور است كه در برگزاري آن از اساتيد برجسته كشور استفاده خواهد شد.

وی اضافه کرد: کسب عنوان برتر كشور در رعایت مقررات ملی ساختمان، از سوي استان قزوین و تداوم آن طي چهار دوره قبلی برگزاری این همایش از عوامل موثر پذیرش پيشنهاد اداره كل راه و شهرسازي استان قزوین برای میزبانی این همایش ملی است.

محمدزاده گفت: برگزاری این همایش در استان قزوین علاوه بر آموزش مهندسان مي تواند موجب ترغيب و تشويق مسئولان و مردم در جهت رعایت هرچه بیشتر این مقررات شود و در نهايت افزایش آگاهی های مردم به عنوان مصرف کننده اصلی ساختمان و مسئولان امر، سبب ارتقاء كيفيت ساخت و سازهای استان خواهد شد.

این مسئول یادآورشد: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کل کشور، مدیران کل راه وشهرسازی استانها ، معاونان هماهنگی امورعمرانی استانداریها، شهرداران، مدیران کل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی استانها و دیگر مسئولان کشوری و نیز اساتید برجسته کشور و صاحبنظران در موضوعات مربوط به ساختمان از مدعوین این همایش هستند.