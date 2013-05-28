زائران مرقد امام خمينی (ره) استان های همجوار در قزوين استقبال می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی قائد امينی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ارتحال امام خميني (ره)استان که دراستانداری برگزار شد اظهارداشت: در حال حاضر استقبال از زائران استان های گيلان، آذربايجان شرقی، كردستان و زنجان كه به صورت پياده و سواره وارد قزوين شده اند نيز آغاز شده است.



وی افزود: برخی از زائران در آق بابا حضور يافته و بعد از آن در شهر محمودآباد پذيرايي شدند و فردا وارد قزوين می شوند.



امينی در ادامه خاطرنشان كرد: زائرانی كه از استان آذربايجان شرقی وارد شهر فارسجين شده اند نیز از سوی ستاد پذیرایی و استقبال خواهند شد.



این مسئول تصریح کرد: پس از گذشت 24 سال از ارتحال حضرت امام خمينی (ره)هنوز هم كاروان هايی با پای پياده برای حضور در مراسم سالگرد بنيانگزار جمهوری اسلامی اعزام می شوند که جای افتخار و مباهات دارد و به ميزبانی آنها افتخار می کنیم.



دبير ستاد ارتحال امام خمينی (ره)استان یادآورشد: ستاد ارتحال در قالب 13 كميته در استان امور را پيگيری می كند که كميته اعزام عمده ترين كار ستاد را بر عهده دارد و سازماندهی، برنامه ريزی، فضاسازی شهرها با مسئوليت شهرداران، استقبال و پذيرايی از زائران نيز بر عهده ساير كميته های ستاد است که در حال حاضر نيز بدون مشكل اين امور در حال اجراست.



وی برگزاری مراسم بيست و چهارمين سالگرد ارتحال امام خمينی (ره) را از ديگر برنامه های ستاد اعلام كرد و افزود: برگزاری اين مراسم در مركز، شهرها، بخش ها و روستاهای استان نيز برای كسانی كه نمی توانند در مرقد ايشان حضور يابند ضرورتی است كه در استان برگزار خواهد شد.



مسئول كميته استقبال و فضاسازی ستاد برگزاری بيست و چهارمين ارتحال امام خمينی (ره) نيز در اين جلسه گزارشی از عملكرد كميته ارائه کرد.



اسلامی صدر افزود: استقبال و پذيرايي از كاروان هايی كه از استان های گيلان و آذربايجان شرقی برای شركت در مراسم ارتحال حركت كرده اند طی امروز و فردا به خوبی انجام می شود و برای ارائه خدمات بهتر به كاروان های عبوری و اعزامی برنامه ريزی های لازم صورت گرفته است.



هادی صادق دقیقی مسئول كميته اطلاع رسانی ستاد نيز از آماده سازی اقلام تبليغاتی و فرهنگی برای توزیع در میان كاروان های اعزامی خبر داد و خواستار اعلام گزارش عملكرد ستاد درخصوص نحوه اعزام كاروان ها به كميته اطلاع رسانی شد.



وی افزود: با اعلام گزارش درخصوص محل استقرار زائران و نحوه اعزام كاروان ها به كميته اطلاع رسانی، نسبت به انعکاس بموقع خبرها به رسانه های جمعی، اقدام خواهد شد.



معاون هماهنگ كننده سپاه استان نيز در اين جلسه اعلام كرد: داوطلبان برای شركت در مراسم ارتحال می توانند برای ثبت نام به پايگاه های مقاومت بسيج دراستان قزوين مراجعه كنند.