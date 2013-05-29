سن استفاده از دخانیات و مواد مخدر به نوجوانی رسیده است/ خانواده ها در تربیت فرزندان پلیسی عمل نکنند

دكتر منصور سومالي در خصوص دلایل این اتفاق به خبرنگار مهر گفت: از دلايل اين اتفاق مي توان به مواردی مثل راحتي دسترسی به مواد مخدر، تبليغات فيلم ها، حضور كمرنگ والدين در تربيت فرزندان، ارتباط بيش از حد بچه هاي هم سن و سال، عدم آگاهي از مضرات مواد مخدر و ... نام برد.

وی افزود: همچنين الگو گرفتن از هنر پيشه ها در تلویزيون و ماهواره ها يا هنرپيشه هاي مورد علاقه افراد و تقلید شخصيت سازي مانند آنها و یا اينكه مواد آرامبخش و تسكين دهنده است باعث می شوند افراد زیادی در دام اعتیاد گرفتار شوند.

آموزش اصولی و ایجاد فضای شاد در خانواده ها از عوامل پیشگیرانه اعتیاد

سومالی در رابطه با راه هایی جلوگیری از این امر گفت: خانواده ها نباید در تربيت و نظارت بر اعمال فرزندان خود پليسي رفتار كنند، بايد آموزش ها در خانواده به صورت جدي و اصولي انجام بگيرد، فضاي خانه براي خانواده بسيار صميمي و شاد باشد.

اعتماد دوجانبه بین والدین و فرزندان عامل موثر در پیشگیری از اعتیاد

وی افزود: حداقل روزي يك وعده غذا را اعضاي خانواده دور هم باشند، اعتماد به والدين و فرزندان دو جانبه باشد، والدين ارتباطي صميمي با فرزندان خود برقرار كنند تا اگر روزي فرزندان آنها احتياج به هم فكري و درد دل داشتند با خانواده خود در ميان بگذارند، خانواده ها نبايد جلوي فرزندان خود از مواد مخدر يا دخانيات استفاده كنند، انجام حد المكان اين امور مي تواند در جلوگيري از ميل به اعتياد و مواد مخدر تاثیرگذار باشد.

مواد مخدر ابزار لاغری

وی در رابطه با شایع شدن استفاده از مواد مخدر و دخانیات بین دختران گفت: طي يك الي دو سال گذشته اعتياد بين دختران نيز بسيار شايع شده است كه این امر بسيار چهره زشتي دارد، دختران بسياري از اعتياد به عنوان ابزاري براي زيبايي و لاغري استفاده مي كنند و برخي هم براي ژست از سيگار و دخانيات استفاده مي كنند كه كاملا باوري اشتباه است و می تواند معصومیت و زنانگی را از آنها دور کند.

وی در خصوص دیگر علل افزایش استفاده از دخانیات گفت: شايع بودن كشيدن سيگار و قليان در مكان هاي تفريحي و عمومي حتي جمع هاي خانوادگي باعث شده است، كه قبح و زشتي اين امر از بين برود و در بيشتر شايع شدن اين قضيه كمك كند و عادتي غلط را در جامعه رواج دهد.

بیکاری و نداشتن فرهنگ درست

سومالی، در رابطه با میزان اعتیاد جوانان در شهر کرمانشاه گفت: در شهر كرمانشاه نيز جوانان زيادي در دام اعتياد گرفتار شده اند، از دلايل اين اتفاق ناخوشايند مي توان به بيكاري آنها، فرهنگ سازي كم، عرف فرهنگي در برخي مناطق، آموزش نديدن كودكان در مدارس ابتدايي، اطلاعات غلط و ... نام برد و این علائم می تواند در روي آوردن جوانان به مواد مخدر و دخانيات كمك سازد.

وی گفت: بايد شانسايي عوارض و زيان هاي مواد مخدر در مدارس مخصوصا دبستان ها در قالب مهارت های زندگی شكل بگيرد انجام اين امر می تواند در از بين بردن اعتياد بسيار كمك كند.

وی در رابطه با اینکه بعد از چند بار استفاده از مواد مخدر افراد گرفتار آن می شوند گفت: برخی افراد هستند که مي گويند مواد مخدر را تفنني استفاده مي كنم، و هرگز به او وابسته نخواهم شد و از مكانيزم انكار استفاده مي كنند ولي در مواد مخدراستفاده تفنني وجود ندارد وابستگي براي افراد متفاوت نيست چشم كه باز مي كنند مي بينند مانند زنجيري به پاي آنها قفل شده است.

وی در رابطه با دارو ها و نوع درمان در مرکز خرداد گفت: مركز ترک اعتیاد خرداد از سال 90 شروع به كار كرده است، و ترك اعتياد را از طريق داروي متادون انجام مي دهد، مدت مشخصي براي كامل پاك شدن افراد در دام اعتیاد نمي توان گفت اما حدودا بخواهيم بگوييم معمول آن شش ماه است،ولی برخي افراد هستند که مصرف آنها خیلی بالا بوده و برای درمان احتياج دارند تا آخر عمر در مداوا باشند.

وي از فوايد داروي ترك اعتياد متادون گفت: فرزندان متوجه نمي شوند كه پدر يا مادرشان در دام اعتياد هستند يا نيز در حال مداوا، از ديگر دارو هاي ترك اعتياد بيشتر جوابگو است، هزينه كمتري نسبت به ديگر داروها دارد، روزي يك الي دو بار بيشتر مصرف نمي شود، عوارض بسيار كمي دارد اين دارو توانسته هزاران نفر از دام اعتياد رها كند و ميلادي دوباره به آنها بخشد.

وی در خصوص واردات سیگار گفت: واردات سيگار منبع درآمدي و اقتصادي بسيار بزرگي در همه دنيا است، مي توان جلوي اين منبع اقتصادي را گرفت اما از آن طرف قاچاق مواد زيادتر مي شود و مشكلات ديگري را به بار خواهد آورد.

سومالی ادامه داد: روزانه تقريبا 20 نفر براي ترك به كلينيك مراجعه مي كنند كه عمده ترين دليل آنها براي انجام ترك خسته شدن از اعتياد، فشار خانواده، به خطر افتادن موقعيت اجتماعي، گران شدن مواد و ... كه عمده اين دلايل آنها را به سمت ترك هدايت مي كند.

وی در پایان افزود: توصيه اي كه به والدين دارم اين است كه جمعي صميمي در خانه تشكيل دهند، به تربيت فرزندان خود بپردازند در هفته ساعاتي را با خاواده خود به تفريح در طبيعت بگذرانند و نظارت بر اعمال فرزندان خود داشته باشند.

کاهش سن استفاده از مخدر و دخانیات

كارشناس ارشد روانشناسي و مشاور ترك اعتياد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سن شروع استفاده از مواد مخدر و دخانیات بسیار پایین و به نوجوانی رسیده که بسیار جای تاسف دارد، باید فرزندان خود را خوب بشناسیم و آنها از خطر ها دور سازیم، به آنها اعتماد به نفس بدهیم، از خطرهای مواد مخدر ودخانیات همیشه در محیط خانه صحبت کنیم.

لادن اميري ادامه داد: مصرف مواد مخدر و دخانیات تهدیدی برای تمام خانواده ها است و هیچ کس از سرایت مصرف مواد در امان نیست، یافتن هرگونه موداد مخدر یا دخانیات و الکل در وسایل شخصی نوجوانان نشانه محکمی مبنی بر مصرف مواد مخدر توسط آنها است.

وی گفت: ممکن است یک سری درد و ناراحتی هایی در نوجوانان در حال رشد و تکامل باشد، تک تک این علام به تنهایی نشانه مصرف مواد مخدر یا دخانیات نیست ولی مجموع از دو یا چند نوع از این علائم را باید به عنوان زنگ خطر جدی تلقی کرد از جمله می توان به تغییر دوستان، افت و خیزهای عاطفی، مقاومت و سرپیچی در مقابل قوانین و قواعد، مرموز شدن، کاهش و یا از دست دادن توان پیشقدم شدن در انجام امور، کنار کشیدن خود از امور خانه و خانواده اشاره کرد.

وی افزود: تغییرات در بهداشت فیزیکی، در میان نگذاشتن خانواده در مورد فعالیت های مدرسه، دیرتر از حد معمول به خانه برگشتن، انزوا گزینی، گم شدن پول در خانه، فروش وسایل شخصی خود، بازی گرفتن اهالی خانواده از دیگر رفتارهای نوجوان و جوانان مبتلا به اعتیاد است.

امیری ادامه داد: رفتارهای خشن و توهین آمیز، تغییر وزن، کم حوصله شدن، مشکلات قانونی، حالت تدافعی شدن، تماس های تلفنی مدرسه، یافتن وسایل مصرف مواد مخدر در وسایل شخصی آنها کاهش نمرات تحصیلی از دیگر موارد ناشی از مصرف مواد است که مشاهده آنها در رفتار فرزندان بسیار جای خطر دارد.

توصیه ای پیشگیرانه به والدین

امیری ادامه داد: مواضع خود را در برابر سيگار، مواد مخدر و الكل مشخص كنند و صريحا آن را به زبان بياورید،عقايد خود را به زور به فرزندان تحميل نكنید، نظم و قانون مناسب و سازنده مشخصي در خانواده برقرار كنید و براي سرپيچي از آنها تنبيهات مناسبي در نظر بگيرید و قاطعانه آنها را اجرا كنید، در هنگام غذاخوردن همه اعضاء خانواده دور هم جمع شوند.

آگاه سازی مهمترین عامل در پیشگیری از اعتیاد به دخانیات و مخدر

وی افزود: فرزندان خود را قبل از رسيدن به سنين بحراني نسبت به مضرات و عواقب ويرانگر مواد مخدر آگاه کنید، آنها را بيش از اندازه و به طور اغراق آميز نترسانيد، از چگونگي دوست يابي و معاشرت فرزندان خود با ديگران آگاه باشید، با والدین دوستانشان ارتباط برقرار کنید در صورتی که به منزل دوستانشان رفتند، حتما از حضور والدینشان در منزل مطمعن شوید و به حضور در منزل مطمئن شوید و به حضور سایر اعضاء خانواده اکتفاء نکنید، به نحوه خرج کردن پول توسط فرزندانتان اهمیت بدهید.

امیری ادامه داد: برای اوقات فراغت آنان برنامه ریزی کنید، راهنمایی خود را از طریق مربیان و دبیرانشان به آنها منتقل کنید. چون از زبان آنها بیشتر قابل تاثیر است، بین فرزندان تبعیض قائل نشوید، تفکر انتقادی را که از ویژگی های دوران بلوغ و نوجوانی است، در فرزندان خود سرکوب نکنید، آنان را به رعایت اصول مذهبی و انجام فرایض دینی تشویق کنید.

ایجاد حس استقلال در نوجوان و جوانان

وی گفت: همچنین در انجام فعالیت های منطقی به فرزندان خود استقلال و آزادی بدهید. در رفتارهای خود بیشتر دقت کنید ممکن است با تمسخر یک معتاد و یا صحبت کردن با لحن افراد معتاد پیامی نادرست به فرزندانتان منتقل کنید.

امیری ادامه داد: اگر می خواهید مانع پویایی و رشد جسم و روان فرزندانتان نشوید از انتقاد غیر سازنده، تمسخر و شرمنده کردن آنان مخصوصا در مقابل دیگران بپرهیزید، خطرات و عوارض مصرف مواد آعتیاد آور را خوب بشناسانید.

توصیه ای پیشگیرانه "دوستانه" به جوانان و نوجوانان

وی چند توصیه به نوجوانان و جوانان کرد و گفت: "نه" گفتن را بیاموزید، خطرات و عوارض مواد اعتیاد آور را خوب بشناسید و به یاد داشته باشید کشیدن سیگار مقدمه ای برای اسارت در چنگال اعتیاد به مواد مخدر است.

روانشناس کرمانشاهی و مشاور مرکز ترک اعتیاد افزود: جواب هایی از قبل برای اصرار زیاد دوستانتان آماده کنید و از رفت و آمد در مکان های آلوده و دوستی با افراد مشکوک پرهیز کنید.

وی ادامه داد: به صحبت های خیرخواهانه پدر مادر خود توجه کرده و اعتقادات و پایبندی مذهبی خود را تقویت کنید.

امیری گفت: اوقات فراغت خود را با مطالعه، ورزش و تفریحات سالم برنامه ریزی کرده و دوستان و نزدیکان خود را خوب بشناسید چون فردی که مواد مخدر را به جوانان معرفی می کند چهره متفاوتی با دیگران ندارد و در هنگام سختی و ناراحتی با پدر و مادر یا یک بزرگتر مطمئن و قابل اعتماد مشورت کنید.

باید باور کنند توانایی ترک دارم

یک جوان 23 ساله که د ر حال ترک در کلینک ترک اعتیاد است در خصوص چگونگی معتاد شدن خود به خبرنگار مهر گفت: با خانواده خود زندگی می کنم و شغل آزاد دارم، فرزند کوچک خانوداه هستم از سن 21 سالگی در جمع دوستان با موداد مخدر آشنا شدم و شروع به استفاده کردم.

وی افزود: از سیگار شروع شد و بعد به ترامادول، تریاک، شیره و گهگاهی هم به شیشه رسید، خانواده من اوایل مصرفم از این اتفاق خبر نداشتند اما بعد از یک سال متوجه شدند و مرا به کمپ ترک اعتیاد آوردند.

وی ادامه داد: اولین بار از کمپ فرار کردم و باز نا آرامی ها و مشکلات در خانواده ام شروع شد و هر روز به صورت مداوم با خانوداه درگیر بودم تا اینکه به اصرار و به کمک برادر بزرگم باز به کمپ ترک آمدم و تحت درمان قرار گرفتم مدت کوتاهی است که پاک شده ام و دیگر از مواد مخدر استفاده نمی کنم.

وی گفت: امروز هم وقتی در جمع دوستانم قرار می گیرم باز وسوسه می شوم که از مواد استفاده کنم اما آن روزهای سختی را که پشت سر گذاشته ام به یاد می آورم لرزه به جانم می افتد و جلوی خود را می گیرم.

وی در خصوص اینکه چه باعث شد که ترک کند گفت: خستگی از مواد، شرایط بد آن دوران، فشار و ناراحتی خانواده و مادرم و بی اعتماد آنها نسبت به من باعث شد که به کمپ ترک اعتیاد بیایم و دور مواد مخدر را خط بکشم.

امیری در پایان گفت: خانوداه و حمایت های آنها از من در تداوم ترک به من کمک می کند از آنها می خواهم باور کنند توانایی ترک دارم و به من اعتماد داشته باشند.