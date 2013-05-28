رونمایی از کتاب «از خدا بپرس» در نمایشگاه قرآن/ بررسی موضوعی 6236 آیه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، همواره اندیشمندان و علمای دینی در پی این بودند که پاسخ سؤالات خود را در کنار منابع علمی از کتب دینی نیز دریافت کنند اما به راستی کدامیک از کتب مقدس الهی می توانند به مهمترین و بیشترین سؤالات انسان پاسخ دهند؟ آیا دانشمندان با بررسی آیه 4 سوره قیامت در قرآن به تفاوت اثرانگشت در انسانها دست پیدا کردند، یا با بررسی آیه 40 سوره یس به گرد بودن زمین، و یا با بررسی آیه 79 سوره نحل راز پرواز در آسمان را دریافتند؟ در واقع با اندکی تفکر در آیات قرآن کریم که بیش از 1400 سال از نزول آن می گذرد می توان پاسخ خیلی از پرسشها را دریافت.



به زودی انتشار کتاب «از خدا بپرس» به کمک اندیشمندان و متفکران حوزه های گوناگون خواهد آمد تا با نگاهی دقیق‌تر به آیات قرآن، به راهکارهای علمی و عملی این کتاب آسمانی در عرصه های مختلف زندگی بشر پی ببرند. محققان دانشکده خبر طی دو سال با بررسی موضوعی 6236 آیه قرآن و چینش این آیات به ترتیب شأن نزول در هفت حوزه تاریخی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی، حقوقی و اخروی با متن عربی و ترجمه های فارسی و انگلیسی مدعی ارائه پاسخ به بیشترین سؤالات انسان در عرصه‌های مختلف زندگی هستند.



اشاره به عناوین آفرینش زوج ها در حوزه علمی، کم‌فروشی در حوزه اقتصادی، چشم چرانی در حوزه فرهنگی، طلاق در حوزه حقوقی، حکومت داری در حوزه سیاسی، پیامبران در حوزه تاریخی و بهشت در حوزه اخروی تنها معرف بخشی از صدها عنوان موجود در فصول مختلف این کتاب است که بی تردید با تفکر و تدبر در آنها می توان استفاده کاربردی از قرآن کریم را جهت بهتر زیستن مدنظر قرار داد.



کتاب« از خدا بپرس» در هزار صفحه توسط انتشارات بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی به چاپ می‌رسد و در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن رونمایی می شود.





