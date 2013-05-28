ضبط برنامه تلویزیونی و سفر به قم/ دیدار با مردم سیستان و بلوچستان و اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی ستاد انتخاباتی این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با اعلام این خبر گفت: ایشان قبل از ظهر چهارشنبه با حضور در صدا و سیما در برنامه گفتگو با جوانان شرکت خواهد کرد. این برنامه ضبط شده و در سه شنبه 14 خرداد ماه ساعت 19:10 از شبکه 3 سیما پخش خواهد شد.

پرویز اسماعیلی افزود: دکتر قالیباف بعد از ظهر چهارشنبه به قم سفر می کند و ضمن زیارت بارگاه ملکوتی حضرت معصومه سلام الله علیها دیداری با فضلا، مدرسین و طلاب محترم حوزه علمیه خواهد داشت.

وی ادامه داد: عصر چهارشنبه و ساعت 18:30 دکتر قالیباف در محل ورزشگاه حیدریان با مردم مومن و شریف قم دیدار می کند.

سخنگوی ستاد قالیباف در مورد برنامه های روز پنج شنبه نیز گفت: به احتمال زیاد ایشان صبح پنج شنبه برای دیدار با مردم خونگرم استان سیستان و بلوچستان راهی زاهدان می شوند و بعد از ظهر نیز به دیدار مردم متدین اردبیل خواهند رفت.

اسماعیلی یادآور شد که خبر قطعی در این زمینه متعاقبا اعلام خواهد شد.

