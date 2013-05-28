450 هزار نفر از عشاير كشور بسيجي هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشیدی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در بيرجند، اظهارداشت: 450 هزار بسيجي عشاير كشور در يك هزار و 500 پايگاه و 200 حوزه مقاومت بسيج ساماندهي شدند.

وي قالي بافي، جاجيم بافي، ‌گليم بافي و.. را از جمله صنايع دستي زنان عشاير برشمرد و بيان كرد: مي توان از ظرفيت زنان عشاير در صنعت گردشگري داخلي و خارجي در كشور استفاده كرد.

سردار جمشيدي در خصوص توانمندی ها و ظرفیت عشایر کشور به عنوان بخشی از توان رزمی نیروهای مسلح، بيان داشت: در حال حاضر 200 هزار نفر عشایر كشور ساماندهي شده و در پایگاه های مقاومت بسیج، گردان های عاشورایی و... بخشی از توان رزمی نیروهاي مسلح را تشکیل می دهند.

وی همچنین به برنامه های این مجموعه برای عشایر اشاره کرد و گفت: برنامه های کلانی از سال گذشته در کشور آغاز شده که تولید مرغ خانگی، قارچ خوراکی، صنایع دستی از برنامه های بسیج سازندگی برای بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردم است.

مسئول سازمان بسیج عشایر کشور با اشاره به اينكه در خراسان جنوبي طرح واگذاري جوجه يكروزه به روستائيان و عشاير آغاز شده است، افزود: اين طرح با همكاري بسيج سازندگي و جهاد كشاورزي اجرايي شده است.

وي با اشاره به اينكه عشاير داراي 100 تا يك هزار راس دام هستند، اظهار داشت: اين قشر همچنين از همين تعداد مرغ بومي نيز برخوردار بوده و مي توان از این ظرفيت براي اشتغالزايي و افزايش توليد استفاده كرد.

سردار جمشیدی با بیان اینکه دو درصد از جمعیت کشور را عشایر تشکیل می دهند، افزود: هم اكنون 27 درصد تولیدات دام کوچک، چهار درصد تولیدات دام سنگین، پنج درصد تولیدات کشاورزی و 35 درصد تولیدات صنایع دستی کشور توسط عشاير تامین می شود.

مسئول سازمان بسیج عشایر کشور يادآور شد: هر ساله 10 میلیون راس دام مازاد عشایر وارد بازار فروش کشور می شود.