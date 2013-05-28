به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اتان تعاون شهرستانی خوزستان پیش از ظهر سه شنبه در شهرستان خرمشهر افتتاح شد.

این اتاق هشتمین اتاق شهرستانی کشور است که در خرمشهر راه اندازی می شود.



اتاق هاي تعاون براي تامين مقاصدي از قبيل انجام وظايف و اختيارات غير حاكميتي بخش تعاوني و داوري بين تعاوني ها، انجام امور محوله از سوي وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي در زمينه هاي مربوط تشكيل مي شوند.



صدور كارت بازرگاني براي تعاوني هاي عضو، شناسايي ظرفيت هاي قابل سرمايه گذاري در كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي همجوار از جمله كشور عراق و هدايت تعاونگران سرمايه گذار، ساماندهي تعاوني ها از طريق تشكيل انواع اتحاديه ها، برگزاري كلاس ها و دوره هاي آموزشي، بررسي و به كارگيري راه كارهاي مناسب براي گسترش مناسبات و معاملات بين تعاوني ها و همچنين برگزاري نمايشگاه هاي بازرگاني در داخل و خارج كشور از جمله خدمات اتاق تعاون است.



ساماندهي مديريتي و تشكيلاتي تعاوني ها، تشكيل كارگروه هاي تخصصي با عضويت و همكاري اعضاي تعاوني ها با هدف بررسي علل ركود تعاوني هاي راكد و تلاش براي حل مشكلات اين گونه تعاوني ها، بررسي و پيگيري مشكلات تعاوني هاي فعال و جلوگيري از احتمال ركود تعاوني هاي فعال، شناسايي ظرفيت هاي اقتصادي جديد و امكان فعال كردن آن ها در قالب شركت تعاوني، فعال سازي انواع ظرفيت هاي بالقوه شهرستان با محوريت ايجاد اشتغال در قالب شركت هاي تعاوني از جمله برنامه هاي اتاق تعاون است.









