به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام حسن روحانی بعد از ظهر سه شنبه در جمع کاروان پیاده اعزامی به مرقد امام(ره) اظهار داشت: آنچه اسلام و قرآن را برای همیشه در جهان جاودان کرد حفاظت آنها توسط بزرگمردان تاریخ بوده است.

وی افزود: امروز کاروان پیاده اعزامی به مرقد امام(ره) نه تنها از آرمانهای امام و شهدا محافظت می‌ کنند بلکه این حرکت هشداری برای جهانیان بوده تا قادر به تعبیر خواب غفلت خود علیه ملت بیدار ایران نشوند.

روحانی با اشاره به اینکه کاروان پیاده ما همان رزمندگان دیروز جبهه‌های دفاع مقدس هستند، اظهار داشت: رزمندگان و بسیجیان مخلص اسلام نشان دادند که هرگز صحنه را خالی نمی‌ گذارند و همیشه پرچم پرافتخار حمایت از سرزمین خود را برافراشته و در هر شرایطی اجازه ورود نظامی و فرهنگی به دشمن نخواهند داد.

امام جمعه بابل افزود: با وجود تبلیغات سو فرهنگی نسبت به کشور و به ویژه جوانان امروز، دشمن چشم باز کند و ببیند که بیشتر افراد کاروان پیاده ما جوانانی هستند که حتی ممکن است امام را ندیده باشند، این جوانان آمدند تا به دشمن بگویند ما هم در کنار رهبر و ولایت هستیم.

چهاردهم خرداد، سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی است.