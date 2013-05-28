محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امشب اعضای شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری برای انتخاب کاندیدای نهایی این جبهه در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: آقای علی اکبر ولایتی به اتفاق اکثر آراء به عنوان کاندیدای نهایی این جبهه انتخاب شد که این کاندیدای ریاست جمهوری حمایت این جبهه را در دوران تبلیغات خواهد داشت.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: دبیران کل تمامی احزاب و تشکل های جبهه پیروان در جلسه امشب گزاررشی از جلسات داخلی شورای مرکزی خود برای انتخاب کاندیدای مورد حمایتشان ارائه دادند که علی اکبر ولایتی توانست در میان کاندیداهای موجود بیشترین رای را کسب کند.

دبیر کل نمایندگان جامعه اسلامی ادوار خاطرنشان کرد: به زودی این تصمیم جبهه پیروان در اطلاعیه ای به عموم ملت ایران خواهد رسید.