نشست بررسی هیئت بطلمیوسی و تطبیق آن با عقول عشره برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه حجت الاسلام زمانی قمشه ای با بیان اینکه یکی از سؤالات مطرح شده آن است که قدما بحث هیئت بطلمیوسی و تطبیق آن با عقول عشره را مطرح میکردند ولی گفته میشود که براساس قوانین جدید فیزیک، آن مباحث، معتبر نمیباشد، آیا حقیقت همین است؟ گفت: حکما قائل بودند که این حرکتها و چینشها و تطبیق آن بر عقول عشره به مربوط به حکمت و فلسفه نیست بلکه فن افلاک و فلکیات باید پاسخگو باشد. از سوی دیگر در کلام عرفا مثل صاحب فصوص و نیز در کلام حکما این تطبیقات انجام شده است.
وی افزود: ملاصدرا بحث عقول عشره و ... را باطل میدانست و عقیده خود را بیان میکرد. امروزه با آمدن کوپرنیک کپلر و گالیله و نیوتن سازگار حرکات تغییر کرد، لذا با مطرح شدن قانون دوم کپلر و حرکات بعضی شکل سیارات و ... قوانین گذشته تغییر کرد و از راه محاسبات دیفرانسیل و انتگرال (مثلثات فضایی) تحقیقات را ادامه دادند، اما قدما محاسبات را با تجربه و رصد روزانه انجام میدادند؛ پس هم قدما و هم دانشمندان جدید در جهت کشف خسوف و کسوف و مقدار حرکت موفق بودهاند و نتایج یکی بوده است.
زمانی قمشه ای در ادامه سخنانش اظهار داشت: در مورد نظام عالم دو نوع مطرح میشود: نظام ربانی و نظام کیانی. نظام کیانی براساس نظام ربانی استوار است. پس نظامهایی که با تحقیقات بیان میشود کاشف از نظام ربانی است. همانگونه که در جلسات اول مطرح شد براساس واکنشها و تغییرات شیمیایی کهکشانها، زمانی این نیروها و انرژیها تمام میشود گفته میشود در هر ثانیه، 109 کیلو از جرم خورشید کاسته میشود. در حال حاضر گریز از مرکزی که کره زمین را از جذب شده به خورشید نگاه میدارد سه برابر جاذبه به خورشید است، ماه هم جاذبهای دارد ولی نیروی کمتری دارد و کششی در خشکی و دریا ایجاد میکند. نوع جاذبه خورشید و ماه باعث شده است، زمین به شکل شبیه پرتقال درآید و قطر استوایی با قطر قطب متفاوت است.
وی با بیان اینکه مطلب دیگر آنکه روایاتی وجود دارد که در عصر ظهور، حرکت فلک کند میشود و این براساس سیر حرکت افلاک هم قابل اثبات است و امکان آن از نظر علم نجوم وجود دارد. چنانکه قبلاً روزها کوتاهتر و حدود 20 روز بوده است، تصریح کرد: در مورد محاسبات خاص نجومی و تعیین زمان قیامت و اینکه شکل وقوع قیامت بطور خاص باشد، و منحصر در خود زمین باشد، باید گفت که این روشها پذیرفتنی نیست و امثال علامه طباطبائی بحث میکنند که قیامت فراتر از بحثهای جغرافیایی و محدوده کره زمین و ... است و نظرات دیگری که ارائه میشود با قرآن انطباق ندارد.صریح قرآن است که بهشت در محدوده این عالم دنیا نیست.
وی بیان کرد: قوانین نیوتن در مورد روابط ماده و انرژی که مطرح شد، بعدها دانشمندانی برآن نقدهایی مطرح کردند: ملاصدرا، شهید مطهری و .. از آن جمله هستند که در مورد مقدمات بحثهای نیوتن اشکالاتی مطرح کردهاند هر چند نتایج صحیحی داشته باشد، بنابراین اینها اشکالاتی دارد ولی پیوند یافتن آن نظریات بر مسائل کلامی مدنظر نبوده است.
وی با اشاره به اینکه سؤال دیگری که مطرح شده آن است که با توجه به رشد علوم (و از جمله نجوم) و تخصصی شدن آنها، آیا امثال طلاب علوم دینی ضرورتی دارد وارد این مباحث شوند و زمان برای صرف آن شود؟، گفت: آنچه در عالم هست در قرآن براساس ریاضات (محاسبات، لگاریتم و ...) مطرح شده است. پیامبر و ائمه طاهرین(ع) هم در این علوم، دانشمندانی پروراندند، در بیت الحکمه ها دانشمندان شیعه آگاه به علوم نجومی و محاسباتی، رشد کردهاند. قرآن آیات نجومی را معمولا با تعابیر اولی الالباب مطرح میکند، پس برای افراد دارای استعداد و قدرت درک و فکر لازم و خوب است که در چند رشته آگاهی و تخصص داشته باشند و در زمان ما هم ضرورت این کار در حوزههای علمیه احساس میشود.
زمانی قشمه ای با بیان اینکه اگر طلبهای بخواهد در نجوم تخصصی پیدا کند و صاحب نظر باشد چه مقدار فرصت باید داشته باشد و چه مدت زمانی را باید طرف کند؟، گفت: اساتید مهمی مانند آیت الله حسنزاده آملی هستند که در علوم عقلی و جدید صاحبنظرند ولی متأسفانه سازوکار مناسبی برای انتقال و دریافت علوم از این اساتید وجود ندارد، لذا با همت و صرف زمان میتوان در کنار علوم حوزوی به این مباحث هم پرداخت.
وی با طرح این سؤال که آیا آیاتی مثل یوم تبدل الارض غیر الارض، دلالت نمیکند که نوعی از ماده و جسمانیت در قیامت هم وجود دارد؟، ذعان کرد: آیات از خلق جدید سخن میگوید.
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