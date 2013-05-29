سازمان هاي مردم نهاد بازوي توانمندي براي تحقق ارزش هاي نظام اسلامي هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن كاشي سه شنبه شب در نشستي با 21 نماينده تشكل هاي متقاضي تأسيس در حوزه زنان که در محل استانداری برگزار شد با اشاره به فعاليت هاي سياسي و اجتماعي زنان پس از انقلاب اسلامي در جامعه اظهارداشت: تشكل هاي مردمي نبايد به دنبال فعاليت هاي سياسي باشند و يا در جهت اهداف احزاب سياسي كار كنند بلكه بايد در راستاي اهداف متعالي و ارزشي نظام اسلامي حركت کنند تا بازويي توانمند براي نظام بوده و به تحقق آرمان هاي انقلاب اسلامي كمک نمايند.



وي افزود: سازمان های مردم نهاد زمینه ساز مشارکت مردم در امور اجتماعی و بستر تحقق پیشرفت در جامعه هستند از این رو اصلی ترین شیوه بهره گیری از مشارکت فعال و همه جانبه مردم در روند پیشرفت استفاده از توان سازمان های مردم نهاد است.



کاشی، ضمن تعريف سازمان هاي مردم نهاد به تبيين جايگاه اين تشكل ها در غرب و در جامعه اسلامي ايران پرداخت و آزادي حاكم بر نظام هاي غربي و سوء استفاده از جايگاه تشكل هاي مردمي در غرب را به چالش كشيد و گفت: اصول ارزشي حاكم بر جامعه اسلامي اين امكان را براي بانوان فراهم آورده تا با بهره گيري از آموزه هاي اسلامي در زمينه هاي حجاب و عفاف و ساير نيازهاي فرهنگي به ياري نظام بيايند.



وی یادآورشد: سیستم مكانیزه سازمان های مردم نهاد فرآیند تاسیس و صدور مجوز برای متقاضیان را به صورت الكترونیک فراهم كرده و صرفه جویی در وقت را به همراه دارد.



مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري قزوین بیان کرد: ثبت و صدور مجوز فعاليت از وظايف دفتر امور اجتماعي است و البته نياز به پيگيري متقاضيان نيز دارد.



وی، در پايان آمادگي دفتر امور اجتماعي براي برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي متقاضيان ايجاد سمن را اعلام و بر ضرورت تعامل بيشتر تاكيد كرد.