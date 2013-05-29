منصوره شریف‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار اثر تازه‌ای از خود با عنوان «خانه اشباح» توسط نشر قطره خبر داد و گفت: این کتاب در برگیرنده 19 داستان از نویسندگان دنیا درباره اشباح است که با ترجمه من در قالب یک کتاب منتشر شده است.

شریف‌زاده ادامه داد: ماجرای گردآوری این داستان‌ها به پژوهشی برمی‌گشت که درباره این نوع داستان‌ها انجام می‌دادم و به تعداد قابل توجهی از این داستان‌ها دست پیدا کردم و به نظرم رسید می‌تواند در یک مجموعه مستقل منتشر شود.

وی از نویسندگانی چون سامرست موام، دی اچ لارنس، هنری جیمز و ... به عنوان نویسندگان حاضر در این مجموعه نام برد.

شریف‌زاده در ادامه درباره فعالیت‌های تازه خود نیز گفت: نوشتن و ترجمه را رها نکرده‌ام، اما در وضعیت فعلی با شمارگان 400 تا 500 نسخه برای انتشار یک کتاب نمی‌شود امیدی به فعالیت ادبی داشت.

این نویسنده تاکید کرد: من فعلا ترجیح می‌دهم کار‌هایم را برای خودم نگاه دارم و منتشر نکنم تا ببینیم در آینده چه پیش می‌آید.