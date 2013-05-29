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۸ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۲۴

یک نویسنده:

با این وضعیت نشر، ترجیح می‌دهم نوشته‌هایم را برای خودم نگه دارم

با این وضعیت نشر، ترجیح می‌دهم نوشته‌هایم را برای خودم نگه دارم

منصوره شریف‌زاده که به تازگی مجموعه داستان‌های کوتاه از نویسندگان جهان درباره اشباح را منتشر کرده است، می‌گوید: با شمارگان 500 نسخه‌ای برای انتشار کتاب ترجیح می‌دهم فعلا کارهایم را برای خودم نگاه دارم.

منصوره شریف‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار اثر تازه‌ای از خود با عنوان «خانه اشباح» توسط نشر قطره خبر داد و گفت: این کتاب در برگیرنده 19 داستان از نویسندگان دنیا درباره اشباح است که با ترجمه من در قالب یک کتاب منتشر شده است.

شریف‌زاده ادامه داد: ماجرای گردآوری این داستان‌ها به پژوهشی برمی‌گشت که درباره این نوع داستان‌ها انجام می‌دادم و به تعداد قابل توجهی از این داستان‌ها دست پیدا کردم و به نظرم رسید می‌تواند در یک مجموعه مستقل منتشر شود.

وی از نویسندگانی چون سامرست موام، دی اچ لارنس، هنری جیمز و ... به عنوان نویسندگان حاضر در این مجموعه نام برد.

شریف‌زاده در ادامه درباره فعالیت‌های تازه خود نیز گفت: نوشتن و ترجمه را رها نکرده‌ام، اما در وضعیت فعلی با شمارگان 400 تا 500 نسخه برای انتشار یک کتاب نمی‌شود امیدی به فعالیت ادبی داشت.

این نویسنده تاکید کرد: من فعلا ترجیح می‌دهم کار‌هایم را برای خودم نگاه دارم و منتشر نکنم تا ببینیم در آینده چه پیش می‌آید.

کد مطلب 2065411

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