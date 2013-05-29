ارديبهشت امسال 60 گونه پرنده به همدان مهاجرت كرده اند

رامين رمضاني در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه هرسال 60 تا 90 گونه پرنده به استان همدان مهاجرت مي كنند، افزود: اين پرندگان از مناطق گرمسيري به تالاب آق گل مي آيند.

وی اضافه کرد: در چند سال اخير به دليل خشكسالي، عمده پرنده ها به تالاب شيرين سو و يكسري تالاب هاي كوچك مثل آبشينه و يا آب گيرها مهاجرت كرده اند.

وي ادامه داد: پليكان پاخاكستري، غاز پيشاني سفيد بزرگ، غاز خاكستري و فلامينگو گونه هاي شاخص پرنده هايي هستند كه به استان همدان مهاجرت كرده اند.

كارشناس مسئول محيط طبيعي محيط زيست استان همدان با بيان اينكه در ارديبهشت امسال پرنده درنا نيز به همدان مهاجرت كرده است، اظهار داشت: پرنده درنا معمولا در مهر ماه و در زمان بازگشت به همدان مي آيد ولي امسال اين پرنده در ارديبهشت به همدان آمده است.

رمضاني با اشاره به اينكه مسير رفت و بازگشت پرندگان يكي نيست، ادامه داد: احتمالا جايي كه قبلا پرندگان در مسير رفت مي رفته اند به دليل وجود شكارچيان و يا خشكي نا امن شده است.

وي با اشاره به اينكه مهاجرت در فصل پاييز گذشته بيشتر از سال هاي قبل بوده است، عنوان كرد: انواع پرندگان آبجليك و تليله پرندگان مهاجري هستند كه در كنار آب زندگي مي كنند.

كارشناس مسئول محيط طبيعي محيط زيست استان همدان به گونه هاي مهاجر با اهميت و با جمعيت زياد اشاره كرد و بيان كرد: خودكا، چنگر معمولي، لك لك سفيد، اردك سر سبز، تنجه، آمقوت، انواع حواصيل، گاو چرانك و خروس كولي به تعداد زياد به همدان مهاجرت مي كنند.