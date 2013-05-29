  1. استانها
  2. همدان
۸ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۱۵

رمضاني:

ارديبهشت امسال 60 گونه پرنده به همدان مهاجرت كرده اند

ارديبهشت امسال 60 گونه پرنده به همدان مهاجرت كرده اند

همدان - خبرگزاري مهر: كارشناس مسئول محيط طبيعي محيط زيست استان همدان گفت: امسال 60 گونه پرنده از مناطق گرمسيري به استان همدان مهاجرت كرده اند.

رامين رمضاني در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه هرسال 60 تا 90 گونه پرنده به استان همدان مهاجرت مي كنند، افزود: اين پرندگان از مناطق گرمسيري به تالاب آق گل مي آيند.

وی اضافه کرد: در چند سال اخير به دليل خشكسالي، عمده پرنده ها به تالاب شيرين سو و يكسري تالاب هاي كوچك مثل آبشينه و يا آب گيرها مهاجرت كرده اند.

وي ادامه داد: پليكان پاخاكستري، غاز پيشاني سفيد بزرگ، غاز خاكستري و فلامينگو گونه هاي شاخص پرنده هايي هستند كه به استان همدان مهاجرت كرده اند.

كارشناس مسئول محيط طبيعي محيط زيست استان همدان با بيان اينكه در ارديبهشت امسال پرنده درنا نيز به همدان مهاجرت كرده است، اظهار داشت: پرنده درنا معمولا در مهر ماه و در زمان بازگشت به همدان مي آيد ولي امسال اين پرنده در ارديبهشت به همدان آمده است.

رمضاني با اشاره به اينكه مسير رفت و بازگشت پرندگان يكي نيست، ادامه داد: احتمالا جايي كه قبلا پرندگان در مسير رفت مي رفته اند به دليل وجود شكارچيان و يا خشكي نا امن شده است.

وي با اشاره به اينكه مهاجرت در فصل پاييز گذشته بيشتر از سال هاي قبل بوده است، عنوان كرد: انواع پرندگان آبجليك و تليله پرندگان مهاجري هستند كه در كنار آب زندگي مي كنند.

كارشناس مسئول محيط طبيعي محيط زيست استان همدان به گونه هاي مهاجر با اهميت و با جمعيت زياد اشاره كرد و بيان كرد: خودكا، چنگر معمولي، لك لك سفيد، اردك سر سبز، تنجه، آمقوت، انواع حواصيل، گاو چرانك و خروس كولي به تعداد زياد به همدان مهاجرت مي كنند.

کد مطلب 2065414

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها