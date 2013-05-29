تکذیب ادعای تایید صلاحیت مشایی 48 ساعت پیش از انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن تکذیبیه بدین شرح است:
بسمهتعالی
با کمال تأسف یکی از خبرگزاریهای مدعی اصولگرایی و پایگاههای اطلاعرسانی همسو با آن، در تکرار اقدامات تخریبی خود علیه دولت و در راستای پیشبرد اغراض خاص سیاسی، اینبار در مطلبی با عنوان «48 ساعت قبل از رای گیری تایید و با 33 میلیون رای رییس جمهور می شوم» نقل قول خلاف واقع دیگری به اسفندیار رحیممشایی، انتساب داده که کاملاً عاری از حقیقت و کذب محض است .
اگر چه انتسابهای جهتدار و نقل قولهای واهی علیه دولت عدالتگستر، بخصوص شخص مهندس رحیم مشایی در برخی رسانههایی که ماهیت آنها برای مردم آشکار است، تازگی ندارد، اما تکرار چنین دروغپردازیها و خبرسازیهای کاذب در آستانه انتخابات به طور محتوم برخلاف مصالح و منافع عمومی می باشد، البته مردم هوشیار و انقلابی ایران اسلامی مانند همیشه بدون توجه به اینگونه بیصداقتیها و اقدامات خلاف اخلاق اسلامی و انسانی، با تمام توان توطئهها را خنثی خواهند کرد.
دبیر خانه جنبش عدم تعهد با اظهار تاسف از اصرار برخی رسانه ها در تکرار بداخلاقیها و خبرسازیهای بیپایه و اساس، ضمن تکذیب مجدد نقل قول منسوب به رحیممشایی در خبر مذکور، تأکید میکند که پیگیری حقوقی مسأله را تا حصول نتیجه حق قانونی خود میداند و یقینا دستگاه محترم قضایی نیز در این راستا به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.
دبیر خانه جنبش عدم تعهد
نظر شما