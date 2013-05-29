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۸ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۳۲

از سوی دبیر خانه جنبش عدم تعهد صورت گرفت؛

تکذیب ادعای تایید صلاحیت مشایی 48 ساعت پیش از انتخابات

تکذیب ادعای تایید صلاحیت مشایی 48 ساعت پیش از انتخابات

دبیرخانه جنبش عدم تعهد، برخی نقل‌قول‌ها از اسفندیار رحیم مشایی مبنی بر اینکه وی 48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات تایید صلاحیت می شود را تکذیب و از اصرار برخی رسانه‌ها در تکرار چنین خبرسازی‌هایی ابراز تاسف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن تکذیبیه بدین شرح است:
 
بسمه‌تعالی
 
با کمال تأسف یکی از خبرگزاری‌های مدعی اصولگرایی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی همسو با آن، در تکرار اقدامات تخریبی خود علیه دولت و در راستای پیشبرد اغراض خاص سیاسی، اینبار در مطلبی با عنوان «48 ساعت قبل از رای گیری تایید و با 33 میلیون رای رییس جمهور می شوم» نقل قول خلاف واقع دیگری به اسفندیار رحیم‌مشایی، انتساب داده که کاملاً عاری از حقیقت و کذب محض است .
 
اگر چه انتساب‌های جهت‌دار و نقل قول‌های واهی علیه دولت عدالت‌گستر، بخصوص شخص مهندس رحیم مشایی در برخی رسانه‌هایی که ماهیت آنها برای مردم آشکار است، تازگی ندارد، اما تکرار چنین دروغ‌پردازی‌ها و خبرسازی‌های کاذب در آستانه انتخابات به طور محتوم برخلاف مصالح و منافع عمومی می باشد، البته مردم هوشیار و انقلابی ایران اسلامی مانند همیشه بدون توجه به اینگونه بی‌صداقتی‌ها و اقدامات خلاف اخلاق‌ اسلامی و انسانی، با تمام توان توطئه‌ها را خنثی خواهند کرد.
 
دبیر خانه جنبش عدم تعهد با اظهار تاسف از اصرار برخی رسانه ها در تکرار بداخلاقی‌ها و خبرسازی‌های بی‌پایه و اساس، ضمن تکذیب مجدد نقل قول منسوب به رحیم‌مشایی در خبر مذکور، تأکید می‌کند که پیگیری حقوقی مسأله را تا حصول نتیجه حق قانونی خود می‌داند و یقینا دستگاه محترم قضایی نیز در این راستا به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.
 
دبیر خانه جنبش عدم تعهد
کد مطلب 2065432

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